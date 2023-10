À l’époque où Hollywood était refaire des films des années 80 à un clip fiable, Highlander était l’un de ceux qui semblaient être éternellement inscrits au rôle. La dernière nouvelle importante à ce sujet était que ancien Superman/Sorceleur Henry Cavill y était attaché, et c’était en 2021. Beaucoup de choses ont beaucoup changé au cours des deux dernières années, et il semble que le sort de ce remake pourrait être l’une de ces choses.

Par Date limite, Lionsgate se prépare à mettre le film de redémarrage en vente auprès des distributeurs internationaux lors du prochain American Film Market. Avec un budget estimé à plus de 100 millions de dollars, le Réalisé par Chad Stahelski Le film devrait animer la perspective actuelle de films achetables, qui ont été diminués en raison des grèves en cours à Hollywood. À l’heure actuelle, la date de production du film est prévue pour 2024, mais cela dépend de la manière dont les négociations en cours entre la SAG-AFTRA et les studios se dérouleront au cours des prochains jours. (Et si cela échoue, les discussions ne reprendraient que quelques semaines en 2024.)

Des nouvelles d’un Highlander Le remake a commencé à faire des vagues en 2008 après que Summit Entertainment en ait acquis les droits, et avec Fast Five Justin Lin attaché à diriger à l’époque. Au fil des années, divers réalisateurs et acteurs ont rejoint et quitté le projet : Ryan Reynolds devait incarner le héros principal Connor McLeod en 2012 avec 28 semaines plus tard le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo au poste de directeur ; l’année suivante, Cédric Nicolas-Troyan devait diriger le projet tout en cherchant une nouvelle piste après l’abandon de Reynolds. Dave Bautista, feu Ray Stevenson et Vinnie Jones ont été à divers moments, selon la rumeur ou interprétés comme le Kurgan.

Au moment de la rédaction de cet article, Cavill et Stahelski forment le duo acteur-réalisateur actuel, travaillant sur le scénario le plus récent de Mike Finch. Aucun autre casting n’a été révélé. Si Stahelski parvient à ses fins, ce film pourrait conduire à un effort de franchise plus important, mais nous avons déjà entendu cela. Rappelez-vous quand il allait y avoir un jeu vidéo?

