Une nouvelle production de The Wizard Of Oz est en préparation, dirigée par la réalisatrice Nicole Kassell et créée par New Line Cinema.

Basé sur le roman de 1900 – Le merveilleux magicien d’Oz – l’histoire de Dorothy et de son chien de compagnie Toto, entraînés du Kansas au pays d’Oz, a été transformée en plusieurs films, comédies musicales et émissions de télévision au fil des ans.

Bien sûr, l’adaptation la plus connue est le classique de 1939 avec Judy Garland, qui a porté Technicolor à un tout autre niveau et est l’un des films les plus populaires jamais réalisés.

Nicole Kassell a réalisé le drame de super-héros Sky Atlantic Watchmen.



New Line – une filiale de Warner Bros – a promis une «nouvelle version» de l’histoire bien-aimée.

Cependant, des éléments classiques tels que la route de briques jaunes, les Munchkins, les chaussons rubis, l’épouvantail, le Tin Woodman et le Cowardly Lion occuperont inévitablement le devant de la scène.

Parlant de son rôle dans le remake, Kassell, qui a récemment réalisé le drame de super-héros de Sky Atlantic Watchmen, a rendu hommage au film classique.

Elle a déclaré: «Bien que la comédie musicale de 1939 fasse partie de mon ADN, je suis exaltée et émue par la responsabilité de réinventer un conte aussi légendaire.

«L’opportunité d’examiner les thèmes originaux – la quête du courage, de l’amour, de la sagesse et de la maison – semble plus opportune et urgente que jamais.

« Ce sont des chaussures profondément emblématiques à remplir, et j’ai hâte de danser aux côtés de ces héros de mon enfance alors que nous ouvrons une route de briques jaunes nouvellement créée! »

Les éléments classiques reviendront à coup sûr, l'image montre les acteurs Jakob Gerlich, Jerry Maren et Harry Doll en 1939





La dernière version grand écran du classique était le coup de poignard de Walt Disney 2013 sur une histoire d’origine de sorcier dans Oz The Great And Powerful.

Avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz et Michelle Williams, le film s’est assez bien comporté au box-office mais n’a pas été aimé des critiques.

Dans une belle coïncidence d’appellation, le premier long métrage de Kassell était un thriller de conte de fées intitulé The Woodsman, qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2004.