Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic serait “retardé indéfiniment”

Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic était un annonce surprise l’année dernièreet cela peut prendre un peu plus de temps avant la sortie du jeu.

Aspyr Media, le développeur basé à Austin travaillant sur le jeu, a mettre le remake en pause, selon un article de Bloomberg mardi. Deux réalisateurs travaillant sur le jeu auraient été licenciés plus tôt en juillet, apparemment quelques jours après que l’équipe ait terminé une démo pour le jeu.

En raison des changements au sein de l’équipe, Aspry commencera à planifier la manière de terminer le développement du jeu, selon le rapport.

Aspyr n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Remake de Star Wars Knight of the Old Republic faisait partie de Vitrine PlayStation de Sony Septembre dernier. Le court teaser montré lors de l’événement a révélé le personnage du jeu, Dark Revan, dans des graphismes mis à jour, et devait sortir sur PC et le PS5.

Sorti à l’origine en 2003 pour PC et Xbox d’origine par BioWare, Star Wars Knights of the Old Republic s’est déroulé des milliers d’années avant les événements de la franchise de films Star Wars.