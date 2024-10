Le remake de Running Man avec Glen Powell et une poignée d’autres films Paramount obtiennent de nouvelles dates de sortie pour 2025

Le prochain remake d’Edgar Wright du film de 1987 The Running Man avec Glen Powell a obtenu aujourd’hui une date de sortie de Paramount le 21 novembre 2025, Rapports de variétés.

Le tournage de The Running Man avait déjà été annoncé cet automne à Londres, avec Powell dans le rôle créé par Arnold Schwarzenegger en 1987 et basé sur le roman de Stephen King de 1982. Cela se déroule dans une année 2019 dystopique où des criminels participent à une compétition télévisée et sont pourchassés par des tueurs professionnels.

D’autres films de Paramount ont également vu quelques changements dans leurs dates de sortie pour l’année prochaine, notamment la comédie musicale animée Les Schtroumpfs mettant en vedette Rihanna dans le rôle de la Schtroumpfette sautant du 14 février au 18 juillet. Rihanna sera rejointe par un casting empilé comprenant Nick Offerman, Natasha Lyonne, JP Karliak. , Dan Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell et John Goodman.

Paramount a également déplacé le redémarrage de Naked Gun avec Liam Neeson du 18 juillet au 1er août, et le film d’horreur Vicious avec Dakota Fanning a été déplacé du 8 août au 25 février.

Le drame historique du 5 septembre a également reçu une date de sortie limitée au 29 novembre 2024 et une sortie complète le 13 décembre 2024. Le film a été présenté en première au Festival international du film de Venise plus tôt cette année.

Powell lui-même a été occupé cette année, ayant joué dans Twisters, faisant allusion à une suite de Top Gun: Maverick et apparaissant dans le prochain spécial Halloween de Family Guy.

Crédit image Blogroll : Kevin Winter/Getty Images