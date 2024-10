Le remake de Robert Eggers arrive en salles en décembre

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour le remake de Nosferatu de The Witch, The Lighthouse et The Northman, scénariste/réalisateur Robert Eggers.

La sorcière, Le phareet Le Nordiste Le remake du scénariste/réalisateur Robert Eggers du classique muet de FW Murnau de 1922 Nosferatu (regarde-le ICI) devrait arriver en salles mercredi, 25 décembree – et à trois mois de cette date, une nouvelle bande-annonce du film est arrivée en ligne ! Vous pouvez le vérifier dans l’intégration ci-dessus. Une adaptation non officielle de Bram Stoker Draculal’original Nosferatu a le résumé suivant: Dans ce film d’horreur muet très influent, le mystérieux comte Orlok (Max Schreck) convoque Thomas Hutter (Gustav von Wangenheim) dans son château isolé de Transylvanie, dans les montagnes. L’étrange Orlok cherche à acheter une maison près de Hutter et de sa femme, Ellen (Greta Schroeder). Après qu’Orlok ait révélé sa nature de vampire, Hutter lutte pour s’échapper du château, sachant qu’Ellen est en grave danger. Pendant ce temps, le serviteur d’Orlok, Knock (Alexander Granach), se prépare à l’arrivée de son maître dans sa nouvelle maison. Werner Herzog a réalisé son propre remake du film en 1979. Le point de vue d’Eggers Nosferatu est une histoire gothique d’obsession entre une jeune femme hantée dans l’Allemagne du 19ème siècle et l’ancien vampire de Transylvanie qui la traque, apportant avec lui une horreur indicible . Le film met en vedette Bill Skarsgard (Il) comme personnage principal, Willem Dafoe (Spider-Man : Pas de chemin à la maison) dans le rôle du chasseur de vampires fou Von Franz, Lily-Rose Depp (L’idole) comme Ellen Hutter et Nicholas Hoult (Renfield) en tant que mari Thomas – un rôle que Skarsgard allait jouer à un moment donné. Aaron Taylor-Johnson (Train à grande vitesse) y incarne Friedrich Harding, l’ami de Thomas, avec Emma Corrin (La couronne) dans le rôle d’Anna, l’épouse de Friedrich, Ralph Ineson (La sorcière) comme la cohorte de Von Franz, le Dr Wilhelm Sievers et Simon McBurney (La Conjuration 2) dans un rôle non précisé. Skarsgard a déclaré que jouer à Nosferatu/Comte Orlok, c’était comme « conjurant le mal pur. Il m’a fallu un certain temps pour me débarrasser du démon qui avait été évoqué en moi. … Je ne pense pas que les gens vont me reconnaître là-dedans. « Qu’avez-vous pensé de la nouvelle bande-annonce du Nosferatu remake? Allez-vous voir ce film sur grand écran en décembre ? Faites-le-nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous.

