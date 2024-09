Le remake de Final Fantasy 9 pourrait être composé de plusieurs jeux, déclare Yoshi-P

Points clés à retenir Le directeur de Final Fantasy 14, Yoshi-P, pense qu’il n’est peut-être pas possible de refaire Final Fantasy 9 en un seul jeu.

Dans une récente interview, Yoshi-P a affirmé que le « volume » du jeu rendrait difficile un remake à l’identique sans le diviser en plusieurs titres.







Lorsqu’il s’agit de secrets de polichinelle dans l’industrie du jeu vidéo, vous n’êtes pas beaucoup plus ouvert que le remake de Final Fantasy 9, dont on parle depuis longtemps. En plus d’avoir été divulgué par divers initiés au cours de l’année écoulée, le titre est également apparu dans la fuite de la base de données Epic Games Store plus tôt cette année. Cela se produit presque certainement, et l’extension Dawntrail de Final Fantasy 14 a jeté de l’huile sur le feu.

Même si le réalisateur de Final Fantasy 14, Naoki Yoshida (connu par les fans sous le nom de Yoshi-P), a affirmé que les références à Final Fantasy 9 dans Dawntrail n’avaient rien à voir avec d’éventuels projets de remake – et que ni lui ni son équipe n’étaient derrière la rumeur du titre – cela n’a pas empêché les gens de sonder ce qu’il pense de la possibilité que le titre populaire reçoive une nouvelle couche de peinture.





Yoshi-P pense qu’il ne sera peut-être pas possible que le remake de Final Fantasy 9 soit un seul jeu





Dans une récente interview avec Jeux vidéo (merci GamesRadar), on a demandé à Yoshida quel jeu Final Fantasy, selon lui, devrait être le prochain à recevoir le traitement de remake. Après avoir affirmé qu’il aimerait personnellement voir un remake de Final Fantasy 3 (une réponse vraiment inspirée), il répond aux appels populaires en faveur d’un remake de Final Fantasy 9 et dit que ce n’est peut-être pas aussi simple qu’on le pense.

« Bien sûr, je sais qu’il y a des demandes pour Final Fantasy 9, mais quand on pense à Final Fantasy 9, c’est un jeu avec un volume énorme », déclare Yoshi-P.

« Quand on pense à tout ce volume, je me demande s’il est possible de le refaire en un seul titre. C’est une question difficile. C’est une question difficile. »





Final Fantasy 9 est un jeu assez gros, c’est indéniable, surtout selon les standards PS1. Cependant, Yoshi-P fait valoir un argument valable dans la mesure où une grande partie du monde stérile serait probablement transformée en quelque chose de plus complexe, similaire à ce que Square Enix a fait avec Final Fantasy 7 Rebirth. Cela seul rendrait indéniablement le jeu encore plus grand que l’original.

Là encore, rien n’oblige Square Enix à transformer Final Fantasy 9 en un projet de remake de la même ampleur que quelque chose comme Rebirth, et même le monde quasi ouvert de ce jeu n’a pas vraiment plu à certaines personnes.

Comme nous l’avons dit depuis le début, Final Fantasy 9 Remake est presque certainement un titre en développement actif chez Square Enix, mais nous devrons voir quelle est réellement la portée du jeu. Si les convictions de Yoshi-P sont partagées par d’autres membres de l’entreprise, nous devrons peut-être nous attacher à une autre saga de remake.