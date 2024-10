Le remake de Dragon Quest III HD-2D obtient de nouvelles vidéos

Square Enix a publié deux bandes-annonces pour Remake de Dragon Quest III HD-2D. Une vidéo de gameplay de sept minutes montre une quête facultative au lac souterrain alors que le groupe vise à trouver la pierre de rêve des fées. Pendant ce temps, une bande-annonce de six minutes donne une introduction à l’histoire du jeu, au système de vocation, à l’exploration, aux combats au tour par tour et à d’autres fonctionnalités.

Dragon Quête III initialement sorti sur Famicom au Japon en 1988 et est le troisième titre de la saga connectée Erdrick. Il se déroule avant les événements de ses prédécesseurs, les deux autres jeux devant sortir le même jour. Remake de Dragon Quest I et II HD-2D l’année prochaine. Remake de Dragon Quest III HD-2D sortira le 14 novembre 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.