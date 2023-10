Le remake animé de Jurassic Park Lego arrive sur Peacock le 10 octobre

Tu as vu sexyIan Malcolm avant, mais as-tu déjà vu sexyIan Malcolm en Légo ? Vous aurez votre chance plus tard ce mois-ci alors que le partisan préféré de tous de la théorie du chaos racontera un tout nouveau spécial Lego qui racontera l’histoire de l’original Parc jurassique.

C’est appelé Lego Jurassic Park : le récit non officiel et il arrive à Peacock le 10 octobre. Contrairement à l’original parc jurassique cependant, qui fonctionne juste plus de deux heures. Parc Jurassique Lego arrive à 22 minutes. Parfait lorsque vous souhaitez découvrir l’éclat du film de Steven Spielberg, mais en une fraction du temps. Voici la bande-annonce.

LEGO Jurassic Park : Le récit non officiel | bande annonce officielle

Tous vos favoris sont ici : Alan Grant, Ellie Sattler, John Hammond, Lex, Tim et bien sûr les dinosaures comme le T-Rex, le Velociraptor et même le T-Rex malade. Tout cela pour célébrer cette année le 30e anniversaire du film, qui comprenait également une flopée de nouveautés parc jurassique Ensembles Lego.

Et, si vous regardez la nouvelle émission et en voulez plus, Peacock en ajoute également plus Lego Jurassique contenu. Bientôt sera LEGO Jurassic World : Légende d’Isla Nublar, Lego Jurassic World : L’exposition secrète 1 et 2, et Lego Jurassic World : l’évasion d’Indominus.

Tête à Peacock maintenant pour presque tout jurassique (les quatre premiers films sont là, mais pas les deux plus récents) et revenez le 10 octobre pour le spécial Lego.

