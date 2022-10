Le relooking le plus horrible de Gok Wan à ce jour – alors qu’il transforme les membres du public en personnages effrayants d’Halloween

GOK WAN a donné sa métamorphose la plus horrible à ce jour – transformant les membres du public en une multitude de personnages d’Halloween.

L’expert de la mode transformera les acheteurs londoniens en sorcières, fantômes, zombies et plus encore – juste à temps pour le 31 octobre.

Gok Wan s’est associé à la marque de confiseries M&Ms pour rendre les acheteurs envoûtants

Le gourou de la mode offrira des relookings gratuits au magasin M&M’s World de Leicester Square le 31 octobre de 15h à 19h

On espère que les transformations aideront ceux qui veulent impressionner – après qu’un sondage auprès de 2 000 adultes qui célèbrent Halloween a révélé que 39 % ressentent la pression d’impressionner les autres avec leurs costumes.

Gok, qui s’est associé à la marque de confiserie M&Ms pour le relooking, a déclaré :

“S’habiller pour Halloween demande de l’argent, du temps et des efforts, mais avec plus d’un tiers des gens qui disent qu’Halloween est leur période préférée de l’année, je veux aider les gens à se préparer pour des tours ou des friandises, à avoir l’air fabuleux et prêts pour le prochain cliché Instagram, peu importe. leur budget et leurs contraintes de temps.

Parmi ceux qui envisagent de se déguiser cette année, 42 % affirment qu’ils « feront tout leur possible » avec leur choix de costume.

Et 45% admettent que leur motivation pour faire cet effort supplémentaire est de faire rage avec des abonnés sur les réseaux sociaux.

Pour ceux qui cherchent à réussir à cet égard, les costumes qui créent le plus grand facteur wow ont tendance à inclure un maquillage incroyable (14%) et sont faits maison (13%).

Cependant, 79% des porteurs de costumes admettent qu’ils pourraient avoir besoin d’aide pour faire exploser la concurrence.

Tandis que 29 % souhaitent avoir quelqu’un pour faire un maquillage « incroyable » pour eux, et 21 % aimeraient de l’aide pour trouver le costume parfait.

Il est également apparu que les personnes interrogées considèrent que se déguiser en sorcière (17%) est le costume d’Halloween le plus emblématique de tous les temps, suivi d’un fantôme (15%) et d’un zombie (14%).

Réalisée via OnePoll, l’étude a également révélé que si les déguisements jouent un rôle crucial pour beaucoup, 32% considèrent que les friandises sont l’une des meilleures choses à propos d’Halloween.

Leah Dyckes, directrice de la marque M&M’s, a déclaré : « Célébrer Halloween devient de plus en plus grand et avec cela vient la demande d’intensifier le jeu des costumes.

“Qu’il s’agisse de trouver l’astuce parfaite ou de traiter la tenue pour briser le déguisement de fête, nous sommes ravis d’avoir Gok Wan comme styliste fantasmagorique pour inspirer confiance et aider les gens à se mettre dans l’esprit d’Halloween.”

Gok Wan sera au magasin M&M’s World de Leicester Square le 31 octobre de 15h à 19h, aux côtés d’une équipe de maquilleurs, pour proposer des relookings gratuits pour Halloween – cliquez ici pour réserver.

Cette momie a peut-être l’air blême – mais Gok dit qu’il veut rendre les acheteurs envoûtants quel que soit leur budget