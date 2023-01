Le relooking des cheveux roses de Shania Twain à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Shania Twain a été occupée à promouvoir son nouvel album, Reine de moiet elle avait l’air incroyable quand elle a montré une nouvelle cure de jouvence pour les cheveux roses le 5 janvier. La femme de 57 ans était l’invitée spéciale du Spectacle d’aujourd’hui quand elle avait ses nouveaux cheveux rose bonbon en vagues avec une frange sur le devant.

Shania était à New York avec son mari, Frédéric Thiebaud quand elle a bercé un col roulé noir serré rentré dans une jupe midi blanche taille haute qui était fendue sur le devant révélant ses bottes hautes en cuir noir serrées. Lors de l’émission Today, Shania a tiré ses nouveaux cheveux roses en une queue de cheval basse qui était attachée avec un nœud fait de ses cheveux tandis que sa frange avant couvrait son front.

Les cheveux roses de Shania sont à 180 de ses cheveux généralement bruns. Cependant, elle a réussi à retirer son nouveau look et cela coïncide parfaitement avec son nouvel album qui parle de «l’énergie de la reine». Depuis que Shania a sorti son nouveau clip vidéo, pour son single “Waking Up Dreaming”, extrait de l’album, elle expérimente de nouveaux looks funky.

Pour le clip vidéo, elle ressemblait à une rockstar lorsqu’elle portait des cheveux rose vif avec des cils verts et jaunes vifs. Elle a porté une combinaison à paillettes jaune et verte avec une énorme découpe sur la poitrine. Son look dans la vidéo était complètement différent de ce qu’elle porte habituellement et dans une interview avec Bbc, elle a révélé la raison de son look dans la vidéo, en admettant : « Tout est une question d’évasion. Je suis définitivement l’un de ces rêveurs éveillés – c’est beaucoup plus amusant de rêver pendant que vous êtes éveillé et de maquiller ce que vous pourriez vouloir être. Je veux être une rockstar. je veux être PrinceJe veux être Cyndi Lauperje veux être toutes ces choses amusantes et folles que je n’ai jamais faites et toutes ces choses de mode que je n’ai jamais faites.

