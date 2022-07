Le reliquaire du baseball a survécu et est “mieux que vrai”

LOS ANGELES – Maintenant exposée à la bibliothèque centrale de Los Angeles jusqu’en novembre dans une exposition intitulée “Something in Common”. Il y a un costume de poulet de San Diego, un cigare à moitié fumé de Babe Ruth qui est probablement – peut-être ? peut-être? – était fougueux d’un bordel de Philadelphie en 1924 et d’une balle de baseball signée par Mère Teresa. La vraie Mère Teresa ? Eh bien… peut-être pas.

Les artefacts sont prêtés par le Baseball Reliquary, une véritable organisation mêlant émerveillement et fantaisie avec une profonde révérence. Son ambiance atterrit quelque part près de l’intersection de Cooperstown et Ripley’s Believe It or Not.

Les histoires que ces joyaux racontent appartiennent à des époques – comme aujourd’hui, de manière poignante, tout comme Terry Cannon, l’acteur joyeux, réfléchi et magistral dont la curiosité, l’énergie et la passion pour ses projets étaient sans limites. Le reliquaire à but non lucratif a été une idée originale de Cannon en 1996. Puis est venu le sanctuaire des éternels, une sorte de cousin éloigné et espiègle du Temple de la renommée du baseball, en 1999.