Le releveur des cardinaux Gallegos est essuyé par un arbitre après avoir utilisé un sac de colophane sur son bras gauche

Il y a deux ans, c’était le chapeau de Giovanny Gallegos. Cette fois, c’était de la colophane sur son bras gauche.

C’est juste quelque chose à propos de Gallegos et du côté sud de Chicago.

Gallegos a lancé la huitième manche de la victoire 3-0 des Cardinals de St. Louis contre les White Sox samedi. Mais ce n’était pas exactement une sortie de routine.

Tout a commencé lorsque l’arbitre de plaque Lance Barrett a vu Gallegos se frapper le bras gauche avec le sac de colophane après s’être échauffé. Barrett a dit à Gallegos que c’était illégal et l’arbitre a utilisé une serviette pour nettoyer le bras de Gallegos.

Lorsque les Gallegos, 31 ans, ont fait la même chose avec deux retraits dans la manche, Barrett a récupéré une serviette de l’abri des White Sox et a de nouveau essuyé le bras du releveur.

« Ils peuvent faire de la colophane sur leur main et leur bras qui lancent, mais pas sur leur main de gant. Et donc chaque fois que nous voyons un lanceur faire cela, nous lui demandons simplement de l’essuyer et de lui dire qu’il ne peut pas le faire », a déclaré le chef d’équipe Alfonso. dit Marquez.

« Je ne sais pas s’il y avait une barrière linguistique ou non. Je ne dis pas que c’était le cas. Mais quand il l’a fait une deuxième fois, ce qui nous est déjà arrivé, nous allons juste là-bas et lui rappelons, hé, tu ne peux pas faire ça. »

Avec le receveur de l’enclos Kleininger Teran agissant comme traducteur, Gallegos a déclaré que Barrett s’était rendu pour la deuxième fois après que quelqu’un ait crié quelque chose depuis la pirogue de la maison. Mais Marquez a déclaré que cela n’avait rien à voir avec Chicago, et le manager des White Sox, Pedro Grifol, a également déclaré que son équipe n’avait pas demandé aux arbitres de vérifier Gallegos.

« Je ne me suis pas vraiment renseigné à ce sujet. Je savais ce que faisait l’arbitre », a déclaré Grifol. « Il n’essayait pas de soigner le ballon ou quelque chose comme ça. C’est de la colophane. L’arbitre le voit sur le bras, il peut l’enlever s’il le veut. Je suppose. Je ne sais pas ou pas. Je n’ai pas n’allez pas demander. »

Après avoir enregistré la finale du huitième, Gallegos a regardé la pirogue des White Sox alors qu’il quittait le terrain. Le droitier a également fait signe comme s’il nettoyait ses bras.

Gallegos a dit par l’intermédiaire du traducteur qu’il est allé au sac une deuxième fois « sans le savoir, sans se souvenir. Quelque chose que tout le monde fait, quelque chose de normal. » Il a également dit qu’il avait eu un problème avec la deuxième visite, en particulier lors d’un match contre les White Sox, puis a fait signe vers sa tête.

Gallegos a reçu l’ordre de l’arbitre de l’époque, Joe West, de changer de casquette lors de la victoire 4-0 des Cardinals contre les White Sox le 26 mai 2021. West a déclaré qu’un autre arbitre avait remarqué une substance sur le bord de la casquette du lanceur, et Gallegos le lui a dit. était de la crème solaire.

Pensant que son joueur avait été injustement pointé du doigt, le manager des Cardinals de l’époque, Mike Shildt, a été expulsé lors d’une dispute animée.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance MLB 2023 MLB mock draft 2.0: Shakeup au sommet entre le duo LSU Paul Skenes, Dylan Crews

Les Mets demandent à Francisco Alvarez de « baisser le ton » avec les célébrations du home run

Pourquoi les anges devraient échanger Shohei Ohtani à la date limite





Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, heures, dates

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements

Les équipes All-MLB (première mi-temps)





Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début

Julio Urías donne aux Dodgers un aperçu de l’as dont ils ont besoin qu’il soit

Ce que nous avons appris en MLB cette semaine : le pouvoir de Bryce Harper est absent