Le relèvement de l’âge de la retraite de la sécurité sociale peut « hanter les jeunes »

Un manifestant tient une pancarte indiquant « 64 ans, c’est non » lors d’une manifestation du 1er mai (fête du travail) à Lille, en France, le 1er mai 2023, plus d’un mois après que le gouvernement a fait adopter au parlement une loi impopulaire sur la réforme des retraites.

« Tout cela revient hanter les jeunes », a déclaré Laurence Kotlikoff, professeur d’économie à l’Université de Boston et expert en sécurité sociale.

Il est peu probable qu’un tel ajustement inclue les retraités actuels et proches de la retraite. Les experts disent que cela pourrait laisser en grande partie aux jeunes générations le soin de prendre en charge les modifications à venir du programme.

« C’est le moment pour les jeunes – la génération Y – de descendre dans la rue et d’organiser un rassemblement à Washington, car il s’agit d’une expropriation générationnelle », a déclaré Kotlikoff.

Aujourd’hui, l’augmentation de l’âge de la retraite de la sécurité sociale est toujours en cours, les personnes nées en 1960 ou plus tard devant attendre jusqu’à 67 ans pour recevoir la totalité de leurs prestations « d’âge de la retraite ».

Le pays est déjà venu ici. En 1983, des modifications ont été adoptées pour étendre la solvabilité du programme, y compris les taxes sur les prestations et l’augmentation progressive de l’âge de la retraite.

Les dernières projections du conseil d’administration de la sécurité sociale indiquent que le fonds combiné du programme sera épuisé en 2034, un an plus tôt que prévu en 2022. À ce stade, seulement 80 % des prestations seront payables.

« Personne ne parle de changer [current] l’âge de la retraite ou faire quoi que ce soit qui affectera les retraités actuels » ou les quasi-retraités âgés de 55 ans et plus, a déclaré Howard Gleckman, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center.

Certains ont suggéré de mettre en œuvre à nouveau un changement similaire, avec l’idée que les gens travaillent et vivent plus longtemps.

Un récent panel sur la sécurité sociale organisé par la Century Foundation et l’Université de New York s’est concentré sur les effets potentiels sur une autre cohorte, la génération Z, née entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2010.

Alors que le dilemme actuel de la sécurité sociale sera probablement résolu bien avant que la génération Z envisage la retraite, elle pourrait supporter le fardeau de la manière dont le déficit de financement de 20% à 25% est résolu, a déclaré Laura Haltzel, chercheuse principale à la Century Foundation.

Aujourd’hui, les demandeurs de la sécurité sociale bénéficient de prestations de retraite réduites s’ils commencent à 62 ans ou 100 % des prestations qu’ils ont gagnées s’ils demandent à l’âge de la retraite à taux plein, qui passe à 67 ans. Mais s’ils attendent jusqu’à 70 ans, ils obtiennent 8 % plus par an.

Par exemple, si vous avez droit à une prestation mensuelle de 1 000 $ à l’âge de la retraite à taux plein, vous ne recevrez que 700 $ par mois si vous avez commencé à 62 ans. Alternativement, si vous attendez jusqu’à 70 ans, vous toucherez environ 1 240 $ par mois, Jason Fichtner , a noté un ancien cadre de l’administration de la sécurité sociale et économiste en chef du Bipartisan Policy Center lors du panel.

Le relèvement de l’âge de la retraite réduirait encore plus les prestations à 62 ans, pour les premiers prestataires qui n’ont peut-être pas les moyens d’attendre.

Par conséquent, il serait nécessaire d’examiner comment un tel changement affecterait les demandeurs à revenu élevé par rapport aux demandeurs à faible revenu, a déclaré Fichtner.