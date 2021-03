CLEVELAND: Bryan Shaw est venu au camp déterminé à montrer aux Indiens qu’il restait quelques manches de qualité dans son bras droit en caoutchouc.

Ils le croient.

Le droitier de 33 ans, qui a signé un contrat de ligue mineure avec Cleveland cette intersaison, a été informé mercredi par Chris Antonetti, président des opérations de baseball de l’équipe, qu’il ferait partie de la liste d’ouverture.

C’était génial, a déclaré Shaw en apprenant la nouvelle. Je veux dire, je n’arrêtais pas de lui donner des conneries tous les jours, en passant devant le bureau (du directeur) Titos (Francona), en disant: Hé, nous avons une réunion aujourd’hui? depuis une semaine ou deux, essayant de voir s’ils me le diraient d’une façon ou d’une autre.

Shaw a gagné sa place dans l’enclos des releveurs de Cleveland, où il a passé 2013-17 et a pris le ballon de Francona aussi souvent que nécessaire.

Il obtiendra un contrat d’un an payant un salaire de 1 million de dollars dans les ligues majeures et 125000 dollars dans les mineures et aura la chance de gagner 1,3 million de dollars en primes de performance en fonction des apparitions de pitching: 100000 $ chacun pour 35 et 40, 150000 $ chacun pour 45, 50 et 55 et 200 000 $ chacun pour 60, 65, 70 et 75.

Shaw est apparu dans 378 matchs en cinq saisons avec les Indiens, et Francona n’a pas hésité à l’utiliser dans des matchs consécutifs. Et alors qu’il était un bourreau de travail, Shaw était parfois incohérent et est devenu une cible pour certains fans.

Mais après être parti en tant qu’agent libre et avoir signé un accord lucratif avec le Colorado, il a connu deux saisons sup-par avant de liquider Seattle l’année dernière. Il n’a disputé que six matchs pour les Mariners avant de passer une grande partie de 2020 sur leur site alternatif.

Il a bricolé sa mécanique pendant l’intersaison, et lance plus fort que jamais.

Nous nous sommes mis dans une bonne position, a déclaré Shaw. «Une fois que nous avons même commencé ce printemps, nous avons bricolé avec quelques petites poignées différentes et des trucs différents et avons obtenu quelques pichets en fait mieux qu’ils ne l’étaient quand nous sommes arrivés. Donc, je pense que tout est à un très bon endroit en ce moment, et j’espère ça reste comme ça.

Shaw donne aux Indiens de l’expérience dans l’arrière-plan de leur enclos remanié, un vétéran pour aider à amener de jeunes releveurs comme James Karinchak et Emmanuel Clase.

J’ai dit à Bryan, vous êtes à la maison, et il a dit que je sais », a déclaré Francona. « Étaient heureux. Nous étions heureux pour lui, mais aussi heureux pour nous-mêmes, car je pense que nous avons tous le sentiment qu’il va vraiment nous aider.

Shaw a dit qu’il n’avait jamais envisagé de prendre sa retraite.

Ha, dit-il en riant. « Ça n’arrivera pas. Réponse honnête? Ce qui m’a permis de continuer, c’est que Jesse Orosco Sr.a 1 254 matchs disputés dans la cour des grands. Je pense que j’en ai 619. Cela signifie que j’en ai besoin de 635 de plus. Et puis je vais m’arrêter.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports