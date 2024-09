Le Relais pour vaincre la maladie de Parkinson fait escale à Guelph

Des équipes participent à une randonnée à deux roues dans le sud-ouest de l’Ontario pour sensibiliser les gens aux bienfaits de l’exercice pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Il s’agit d’un trouble du mouvement du système nerveux, une condition qui peut être très isolante.

Les participants au Relais pour mettre fin à la maladie de Parkinson ont cependant pour mission de changer cette situation.

Steve Iseman a été diagnostiqué avec cette maladie il y a 11 ans. Il a contribué à lancer l’initiative Spinning Wheels, qui a conduit à la création du Relais pour mettre fin à la maladie de Parkinson.

Les équipes sillonnent désormais le Canada.

« Nous avons parcouru près de 12 000 kilomètres jusqu’à présent », a déclaré Iseman, lors de l’arrêt de jeudi sur le campus de l’Université de Guelph.

L’objectif est de connecter les personnes atteintes de la maladie de Parkinson tout en encourageant l’exercice.

« Nous essayons de vivifier et de recueillir ces voix », a-t-il expliqué.

À l’arrêt de Guelph, les participants ont rencontré le professeur agrégé Philip Millar et les membres de son équipe de recherche.

Millar a étudié les bienfaits de l’exercice sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et Iseman était l’un de ses cas d’étude.

« L’exercice est un médicament », a déclaré Millar.

Sa plus récente étude a révélé que des exercices plus courts et plus intenses étaient tout aussi bénéfiques que des séances plus longues pour les personnes atteintes de la maladie.

« Les deux groupes ont connu une amélioration d’environ 25 % de leurs symptômes moteurs. Il s’agit donc d’une amélioration très significative de leur qualité de vie et des symptômes de la maladie de Parkinson », a déclaré Millar.

Iseman a remarqué des améliorations dans sa santé.

« Quand je suis sur un vélo, mes symptômes semblent disparaître et je me sens bien », admet-il.

Li Jiang, résidente de Toronto, a commencé à faire du vélo il y a trois ans et a déclaré qu’être sur son vélo lui apportait de la joie.

« Le cyclisme a changé ma vie », a-t-elle déclaré. « Avec la maladie de Parkinson, de nombreuses personnes se retirent de leur vie. Elles se retirent des interactions sociales. Elles ne travaillent plus. Elles n’interagissent plus vraiment avec les gens. Mais le cyclisme m’a ouvert les yeux. »

De Guelph, les cyclistes poursuivront leur voyage à travers l’Ontario, terminant le relais à Ottawa le 28 septembre.

« Plus je fais du vélo, plus j’aime ça. Je me sens libre, tellement libre sur le vélo », a déclaré Jiang.

Ils prévoient de partager leurs histoires tout au long du chemin dans l’espoir que d’autres seront inspirés à devenir actifs.