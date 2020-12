TOKYO: Le relais de la flamme pour les Jeux olympiques de Tokyo reportés doit commencer dans un peu plus de trois mois, et il est confronté aux mêmes questions que les Jeux olympiques sur le fait d’être tenu en toute sécurité pendant la coronavirus pandémie.

Les organisateurs ont annoncé mardi que le relais devait commencer le 25 mars depuis la préfecture du nord-est de Fukushima. Ce devait également être le point de départ du relais avant le report des JO il y a neuf mois.

Cette région côtière du Japon a été dévastée il y a près de 10 ans par un tremblement de terre et un tsunami et par la fusion de trois réacteurs nucléaires.

Le relais traversera le Japon et impliquera 10 000 coureurs et des dizaines de milliers d’officiels. Cela n’inclut pas les résidents locaux qui voudront voir la torche passer.

le COVID-19[feminine des contre-mesures seront travaillées en continu pour le relais de la torche; le public, les relayeurs ainsi que les officiels liés au programme, a déclaré mardi Yukihiko Nunomura, vice-directeur général du comité d’organisation olympique de Tokyo, lors d’une conférence de presse en ligne.

Le relais est sponsorisé par Toyota et Coca-Cola, deux sponsors olympiques poids lourds. Il y a eu des discussions au début sur la possibilité d’éliminer l’événement pour des raisons de coût et de sécurité, mais cette idée a semblé être rapidement écartée.

Le relais durera 121 jours et traversera 859 communes à peu près comme prévu avant le report.

«Nous voulions simplifier le programme autant que possible, en essayant de minimiser le nombre de véhicules et le public également, a déclaré Nunomura. «Comme vous le savez, le relais de la torche ira partout au Japon et nous aurons beaucoup de participants.

La Tokyo Skytree, la plus haute tour du Japon, a été éclairée en or mardi pour commémorer les 100 jours avant le début du relais.

Les Jeux olympiques reportés doivent s’ouvrir le 23 juillet 2021 et devraient inclure l’effectif complet de 11000 athlètes. Les Jeux paralympiques en ajouteront 4 400 de plus.

Les organisateurs des Jeux Olympiques et du relais de la flamme attendent jusqu’au début de l’année prochaine pour fournir des détails spécifiques sur les contre-mesures pour la coronavirus . Ils ont été encouragés par le récent déploiement des vaccins.

Quelques vaccins sont actuellement en cours de distribution et sont actuellement utilisés, a déclaré Yuriko Koike, le gouverneur de Tokyo, dans une interview accordée lundi à Associated Press. «C’est une lueur d’espoir.»

Le Japon a vu de nouvelles infections augmenter à travers le pays au cours des dernières semaines. Samedi, les nouveaux cas ont totalisé 3 041 pour la première fois au-dessus de 3 000.

Le Japon, avec une population de 125 millions d’habitants, a relativement bien géré la pandémie avec un peu plus de 2500 décès attribués à COVID-19[feminine .

