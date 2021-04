Les organisateurs ont déclaré jeudi qu’un policier avait été testé positif au COVID-19 un jour après son affectation la semaine dernière au relais de la flamme olympique. Il s’agit du premier test positif connecté au relais depuis qu’il a débuté le 25 mars dans le nord-est de la préfecture de Fukushima. Les organisateurs affirment que le policier de 30 ans a été chargé de contrôler la circulation lors de l’étape du 17 avril dans la préfecture de Kagawa, dans le sud-ouest du pays. Ils ont dit que l’officier avait développé des symptômes et avait été testé positif le lendemain. Les autorités sanitaires locales mènent une enquête. Les responsables disent que le policier portait un masque et prenait des précautions de distanciation sociale et d’autres mesures.

Le rapport intervient alors que le Japon se prépare à déclarer un troisième état d’urgence dans les zones métropolitaines de l’ouest autour d’Osaka et à Tokyo. Il est attendu vendredi et sera rétabli après que les mesures actuelles n’aient pas réussi à ralentir la dernière résurgence alimentée par une nouvelle variante plus contagieuse du virus détectée plus tôt en Grande-Bretagne.

Le Japon comptait 541 496 cas et 9 710 décès mardi. Ces résultats sont bons par rapport aux normes mondiales mais médiocres en Asie. Sans verrouillage obligatoire, les Japonais sont devenus moins coopératifs avec les mesures préventives.

Les organisateurs ont déclaré que tous les participants et officiels prenaient les meilleures précautions et que l’affaire n’affecterait pas les étapes ultérieures des épreuves de la torche.

Le relais de la torche implique 10 000 coureurs sillonnant le Japon pendant quatre mois, se terminant à l’arrivée au stade national le 23 juillet pour donner le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture prévue.

Par précaution, les jambes de la semaine dernière ont été courues dans un parc de la ville d’Osaka et retirées des voies publiques. Quelque chose de similaire est prévu pour certaines étapes du 1er au 2 mai sur l’île méridionale d’Okinawa.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici