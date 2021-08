Le relais 4×100 masculin américain ne se qualifie pas pour la finale de l’épreuve

TOKYO – L’équipe des États-Unis est arrivée à Tokyo avec trois des sprinteurs les plus rapides du monde sur 100 mètres cette année, ce qui en fait le grand favori pour remporter le relais 4×100 hommes.

Au lieu de cela, les Américains n’ont même pas réussi à se qualifier pour la finale.

Dans un développement époustouflant, l’équipe des États-Unis a sorti quatre de ses sprinteurs les plus rapides – Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Crayvon Gillespie – lors de la ronde préliminaire de la compétition 4×100 jeudi et s’est fait battre, terminant sixième de leur course.

Les trois meilleures équipes se sont automatiquement qualifiées pour la finale, les deux autres les plus rapides progressant dans les temps.

Les États-Unis ont terminé derrière la Chine, le Canada, l’Italie, l’Allemagne et le Ghana dans leur course, avec un temps de 38,10.

« Nous n’avons tout simplement pas fait le travail aujourd’hui », a déclaré Kerley. « C’est tout. »

Kerley et Baker étaient les deux seuls membres de l’équipe à parler aux journalistes après la course.

« Shoot, Fred a couru 9,8 cette année. J’ai couru 9,8 », a déclaré Baker. « Honnêtement, essayer de chronométrer parfaitement cela avec quelques entraînements est un peu difficile, mais c’est ce que c’est. »

Lorsqu’on leur a demandé exactement combien de temps d’entraînement ils avaient prévu jeudi, Baker et Kerley ont été succincts.

« Je ne sais pas », a déclaré Kerley.

« Pas grand chose », a ajouté Baker.

La légende du sprint américain Carl Lewis, qui faisait partie des équipes 4×100 qui ont remporté l’or en 1984 et 1992, a écrit sur Twitter que l’équipe américaine « a tout fait de travers » lors de la course de jeudi.

« Le système de passes est mauvais, les athlètes courent les mauvaises jambes, et il était clair qu’il n’y avait pas de leadership », a écrit Lewis. « C’était un embarras total et totalement inacceptable pour une équipe américaine d’avoir l’air pire que les enfants de l’AUA que j’ai vus. »

Les Américaines, quant à elles, se sont qualifiées pour leur finale en terminant deuxièmes de leur série préliminaire plus tôt dans la journée.

Team USA a une longue et épuisante histoire d’incidents de relais, des violations de voie aux mauvais transferts. Et jeudi, un mauvais transfert a condamné les Américains.

Les États-Unis ont remporté l’or pour la dernière fois dans cette épreuve en 2000 et la dernière médaille en 2004.

