Pressée par les députés du comité sur le point de savoir si le niveau de transmission R devait être d’un certain niveau avant que le verrouillage puisse être assoupli, Dame Angela a déclaré: «Je pense que le moment est probablement plus important, c’est le nombre de personnes qui courent le plus de risques. – c’est un mélange de personnes âgées ou de personnes souffrant de maladies sous-jacentes – ont été vaccinés avant de faire plus de déverrouillage.

«Nous avions 500 patients Covid dans les hôpitaux en septembre et pourtant, 15 semaines plus tard, nous avons eu 34 000 patients, et nous étions sur le point d’être dépassés.

«Le potentiel de blocage de la transmission [of vaccine] C est la clé. Mais il en va de même, bien sûr, de sa capacité réelle à se protéger contre la mort et la maladie, et à empêcher les gens d’accéder à l’hôpital, et ces chiffres semblent vraiment bons. Ma conclusion est que si vous êtes motivé par les données et non par les dates, pour le moment, vous devriez envisager un déverrouillage plus précoce ».