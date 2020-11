Le relâchement des règles Covid de Noël provoquera-t-il une troisième vague de pandémie?

(Opinion Bloomberg) – L’une des premières règles d’une saine parentalité est «d’être cohérent». Si vous mélangez vos messages, vous perdez votre crédibilité et la conformité passe par la fenêtre. Quelque chose de similaire s’applique aux gouvernements, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles le sursis de Noël de cinq jours de Boris Johnson pour l’Angleterre est inquiétant. L’autre raison est encore plus simple: si vous voulez éviter une troisième vague d’infections avant l’arrivée d’un vaccin, dire aux gens qu’il n’y a rien de mal à organiser une fête n’est pas une si bonne idée.

Le deuxième lock-out national de l’Angleterre est terminé le 2 décembre. Mais quelque 55 millions de personnes en Angleterre (tout le monde sauf les heureux habitants de Cornwall, de l’île de Wight et des îles Scilly) seront toujours interdites de se mélanger avec d’autres ménages à l’intérieur. C’est douloureux, mais pratique. Le système de hiérarchisation initial de la Grande-Bretagne – attribuant des restrictions plus sévères aux zones locales avec de graves épidémies – a été introduit trop tard et les règles étaient trop clémentes; les taux d’infection ont augmenté rapidement, mettant à rude épreuve la capacité des hôpitaux, et cela a mis le pays dans le pétrin d’un autre verrouillage national.

Le gouvernement soumettra ses nouvelles restrictions locales à trois niveaux – alerte moyenne, alerte élevée et alerte très élevée – à un vote la semaine prochaine, mais le premier ministre est déjà confronté à la réaction de certains conservateurs au Parlement. Ils veulent des preuves que les nouvelles mesures sont justifiées.

Johnson a fait quelques concessions au camp anti-lockdown. Les niveaux seront revus régulièrement, à partir du 16 décembre. Les domaines qui parviennent à réduire les taux d’infection peuvent passer à un niveau inférieur avant Noël. Cela vise à encourager la participation à des tests de masse et à un respect plus strict des directives. Jusqu’ici, si sensible.

L’autre concession est plus controversée. Johnson a également convenu qu’entre le 23 décembre et le 27 décembre, jusqu’à trois ménages peuvent former une «bulle de Noël» et se réunir dans les foyers de manière «limitée et prudente». Il y a sans aucun doute des familles bien élevées (avec des maisons suffisamment grandes) qui assoiront un nombre limité d’invités à deux mètres de distance, en donnant à chacun sa propre cuillère de service avec un désinfectant pour les mains entre les plats. Il y a des gens pour qui «limité et prudent» est une bonne excuse pour renoncer complètement aux redoutables rassemblements festifs. Mais regardons les choses en face, pour beaucoup, ce sera une question de combien pouvons-nous en entasser autour de la table.

Johnson a un motif politique pour essayer d’éviter d’être choisi comme le Grinch. Bien qu’il ait une majorité de 80 sièges au Parlement, il existe des lobbies bien organisés contre les restrictions gouvernementales. Il a besoin de ses arrière-bancs pour soutenir un accord éventuellement imminent sur le Brexit ou pour le protéger des réactions négatives si aucun accord n’est conclu.

On pourrait également affirmer qu’il n’avait guère de choix pratique. Il y a beaucoup de signes de fatigue du verrouillage chez les Britanniques. Le week-end, je vois des groupes d’adolescents blottis ensemble, ou des mères avec enfants rassemblées dans le parc. Personne ne leur donne un second regard, même si seules deux personnes sont censées se rencontrer à l’extérieur.

Les gens auraient-ils vraiment célébré Noël sans leurs proches? Comment Johnson aurait-il imposé une interdiction des réunions en salle: envoyer la police frapper aux portes? Demander aux voisins de s’informer les uns sur les autres?

Même ainsi, c’est une chose de reconnaître les limites de l’interventionnisme et une autre d’encourager une activité qui, selon les scientifiques, entraînera une augmentation des infections.

Un certain nombre d’éminents conseillers, y compris du groupe consultatif scientifique de Johnson pour les urgences, ont averti que les contacts entre les ménages au cours de cette période de Noël de cinq jours entraîneraient une augmentation de la transmission et des hospitalisations. Cela coûtera probablement des vies; et cela pourrait signifier des verrouillages plus stricts en janvier. Un membre du SAGE, le professeur Andrew Hayward de l’University College London, a déclaré que cela entraînerait probablement une troisième vague d’infections. Le conseiller médical en chef du gouvernement, Chris Whitty, a averti les gens de ne pas serrer dans leurs bras des parents âgés lors du rassemblement, «si vous voulez qu’ils survivent pour être à nouveau étreints».

Lorsque les réunions à domicile ont été récemment interdites dans le nord de l’Angleterre, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a cité la transmission à domicile comme la principale raison. Des conseils similaires ont été émis aux États-Unis, et c’est un phénomène que nous avons vu à travers l’Europe. Robert Redfield, des Centers for Disease Control, a déclaré aux gouverneurs américains en octobre que les gens prenaient davantage de mesures d’atténuation, mais «ce que nous voyons comme une menace croissante en ce moment, c’est en fait l’acquisition d’une infection par le biais de petits rassemblements familiaux.

Il est certes difficile de trouver des données concrètes sur la transmission des ménages. Mais les traceurs de contacts britanniques rapportent qu’un grand nombre de contacts de ceux dont le test est positif sont des personnes qu’ils ont rencontrées dans les ménages (certes, cela est en partie dû aux limites du régime de traçage britannique). Une étude de la transmission domestique dans le Tennessee et le Wisconsin a montré des taux élevés d’infection avec une propagation rapide. Oh, et les Canadiens ont célébré Thanksgiving le 12 octobre et devinez ce qui s’est passé? Les taux d’infection augmentaient déjà, mais la prolifération des rassemblements de ménages semblait allumer un feu en dessous.

Quel que soit le risque de cinq jours de réjouissances, il est loin d’être nul. Et le gouvernement a échoué au test de cohérence. Beaucoup prendront la mise en garde au sérieux. D’autres y verront une autorisation de faire la fête donnée par le gouvernement. Johnson ne peut qu’espérer que la gueule de bois n’est pas terrible.

