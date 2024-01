Le rejet sexuel augmente l’agressivité et le stress chez les mouches des fruits mâles

Résumé: Une nouvelle étude révèle comment les mouches des fruits réagissent au stress des échecs répétés d’accouplement. Les chercheurs ont observé que les mouches des fruits mâles confrontées à un rejet sexuel répété présentaient une activité, une agressivité et un comportement antisocial accrus, indiquant un état de stress proche de la frustration. Cette réponse au stress était liée au système de signalisation du neuropeptide F dans le cerveau, qui est crucial pour le traitement des récompenses et l’agressivité.

L’étude démontre pour la première fois que le stress social chez les mouches des fruits, provoqué par des échecs d’accouplement, affecte leur résilience à d’autres facteurs de stress comme la famine et l’exposition à des produits toxiques. Cette recherche fournit des informations précieuses sur les bases neurobiologiques du stress social dans un organisme modèle.

Faits marquants:

Les échecs d’accouplement répétés chez les mouches des fruits entraînent une activité accrue, une agressivité et un retrait social. La réponse au stress est médiée par le système de signalisation du neuropeptide F dans le cerveau. Cette étude ouvre de nouvelles voies pour rechercher le stress social dans des organismes plus simples.

Source: PLOS

Les échecs répétés de reproduction rendent les mouches des fruits stressées et frustrées, ce qui les rend moins résilientes à d’autres types de stress. Julia Ryvkin de l’Université Bar-Ilan et ses collègues rapportent dans la revue en libre accès PLOS Genetics, publiée le 18 janvier.

Les animaux sont motivés à prendre des mesures qui améliorent leur survie et leur reproduction grâce à des systèmes de récompense dans le cerveau, mais l’échec provoque du stress. Les systèmes de récompense ont été largement étudiés, mais moins d’attention a été accordée à la manière dont les animaux réagissent à l’échec.

Ces résultats montrent pour la première fois que les mouches des fruits subissent un stress social lorsque leurs tentatives d’accouplement échouent à plusieurs reprises. Crédit : Actualités des neurosciences

Pour enquêter, les chercheurs ont comparé le comportement de mouches des fruits mâles (Drosophila melanogaster) ayant subi un rejet sexuel répété, avec des mâles récemment accouplés et des mâles naïfs maintenus en isolement.

Ils ont constaté que les hommes rejetés étaient plus actifs, plus agressifs et moins sociaux envers les autres hommes, ce qui indique un état de stress proche de la frustration.

Les mâles rejetés étaient également moins résistants à deux autres types de stress : la famine et l’exposition à un herbicide toxique qui provoque des dommages oxydatifs.

Pour comprendre comment cette réponse au stress est contrôlée dans le cerveau, les chercheurs ont manipulé le système de signalisation du neuropeptide F, impliqué dans le traitement des récompenses et de l’agressivité.

L’inhibition des récepteurs du neuropeptide F a rendu les mouches moins résistantes à la famine, imitant les effets d’un rejet sexuel répété.

En utilisant une technique appelée optogénétique, qui utilise la lumière pour stimuler l’activité de cellules spécifiques, l’équipe a activé les neurones récepteurs du neuropeptide F et a découvert que cela réduisait également la capacité des mouches à résister à la famine.

Ces résultats montrent pour la première fois que les mouches des fruits subissent un stress social lorsque leurs tentatives d’accouplement échouent à plusieurs reprises. La réponse est médiée par un système de signalisation cérébrale impliquant le neuropeptide F, qui joue également un rôle dans les réactions de récompense et de stress chez d’autres organismes.

Selon les auteurs, cela offre l’opportunité d’étudier plus en profondeur le stress social dans un organisme modèle doté d’un système nerveux simple.

Financement: Ce travail a été soutenu par les subventions de la Israel Science Foundation (384/14 et 174/19 au GSO). Les bailleurs de fonds n’ont joué aucun rôle dans la conception de l’étude, la collecte et l’analyse des données, la décision de publication ou la préparation du manuscrit.

À propos de cette actualité de la recherche en neurosciences et psychologie

Auteur: Charlotte Bhaskar

Source: PLOS

Contact: Charlotte Bhaskar – PLOS

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“L’échec de l’accouplement augmente l’investissement dans des comportements susceptibles de favoriser la récompense de l’accouplement et altère la capacité à faire face aux facteurs de stress via une sous-population de neurones récepteurs du neuropeptide F.» par Ryvkin J et al. Génétique PLOS

Abstrait

L’échec de l’accouplement augmente l’investissement dans des comportements susceptibles de favoriser la récompense de l’accouplement et altère la capacité à faire face aux facteurs de stress via une sous-population de neurones récepteurs du neuropeptide F.

Vivre dans des environnements dynamiques tels que le domaine social, où l’interaction avec les autres détermine le succès reproductif des individus, nécessite la capacité de reconnaître les opportunités d’obtenir des récompenses naturelles et de faire face aux défis associés à leur réalisation.

Ainsi, les actions qui favorisent la survie et la reproduction sont renforcées par le système de récompense cérébral, tandis que la réponse aux défis associés à l’obtention de ces récompenses est médiée par des voies de réponse au stress, dont l’activation peut nuire à la santé et raccourcir la durée de vie.

Alors que de nombreuses recherches ont été consacrées à la compréhension des mécanismes sous-jacents à la manière dont les récompenses naturelles sont traitées par le système de récompense, moins d’attention a été accordée aux conséquences de l’échec à obtenir une récompense souhaitable.

En tant que système modèle pour étudier l’impact de l’échec à obtenir une récompense naturelle, nous avons utilisé le paradigme bien établi de suppression de la cour dans Drosophile melanogaster comme moyen d’induire des échecs répétés pour obtenir une récompense sexuelle chez les mouches mâles.

Nous avons découvert qu’au-delà de la réduction connue des actions nuptiales provoquée par l’interaction avec des femelles non réceptives, les échecs répétés à s’accoupler induisent une réponse de stress caractérisée par une motivation persistante pour obtenir la récompense sexuelle, une interaction sociale réduite entre hommes et une agressivité accrue.

Cet état de frustration provoqué par le conflit entre une motivation élevée pour obtenir une récompense sexuelle et l’incapacité de réaliser leur désir d’accouplement altère la capacité des mâles rejetés à tolérer des facteurs de stress tels que la famine et le stress oxydatif.

Nous montrons en outre que la sensibilité à la famine et à l’excitation sociale accrue est médiée par la désinhibition d’une petite population de neurones qui expriment les récepteurs de l’homologue mouche du neuropeptide Y.

Nos résultats démontrent pour la première fois l’existence d’un stress social chez les mouches et offrent un cadre pour étudier les mécanismes sous-jacents aux interactions entre la récompense, le stress et la reproduction dans un système nerveux simple hautement sensible à la manipulation génétique.