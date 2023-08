Le rejet par le Japon d’eaux usées nucléaires traitées suscite des craintes chez ses voisins – National

Kim Mijeong, employée du bureau de Séoul, a déclaré qu’elle avait l’intention d’arrêter de manger des fruits de mer parce qu’elle se méfie profondément de la sécurité du rejet dans la mer par le Japon des eaux usées radioactives traitées provenant de sa centrale nucléaire paralysée.

« Nous devrions absolument réduire notre consommation de fruits de mer. En fait, nous ne pouvons pas le manger », a déclaré Kim. « Je ne peux pas accepter le plan japonais car il est trop unilatéral et se déroule sans contre-mesures. »

De nombreux experts étrangers ont déclaré que le rejet d’eau aurait un impact négligeable sur l’environnement et la santé humaine. L’Agence internationale de l’énergie atomique a également déclaré qu’elle disposait d’experts sur le terrain pour garantir que la libération se déroule comme prévu. Mais avec la libération qui a commencé jeudi, les craintes et la frustration du public étaient partagées chez ses voisins asiatiques, où beaucoup éprouvent encore un fort ressentiment face à l’agression du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

En réponse à cette publication, la Chine a interdit l’importation de fruits de mer au Japon. Le porte-parole du ministère du Commerce, Shu Jueting, a qualifié ce rejet de « extrêmement égoïste et irresponsable » et a déclaré qu’il « causerait des dommages et des dommages à l’environnement marin mondial qui ne peuvent être prédits ».

Hong Kong et Macao ont annoncé qu’ils interdiraient les produits de la mer en provenance de Fukushima et de neuf autres préfectures japonaises. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifié cette libération de « crime contre l’humanité » et a déclaré que le Japon serait entièrement responsable de ses « conséquences catastrophiques ».

La police sud-coréenne a arrêté jeudi 16 étudiants militants qui auraient tenté d’entrer illégalement dans l’ambassade du Japon pour protester contre leur libération. Les militants sont entrés dans le bâtiment abritant l’ambassade, ont crié des slogans et déployé des banderoles, mais n’ont pas réussi à pénétrer dans les bureaux de l’ambassade, selon la police.

Cette vue aérienne montre l’eau traitée diluée par l’eau de mer s’écoulant dans une eau secondaire puis dans un tunnel sous-marin connecté pour un rejet offshore à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi à Fukushima, dans le nord du Japon, le jeudi 24 août 2023, en tant qu’opérateur.

En Corée du Sud, de violentes querelles politiques intérieures ont éclaté à propos de l’approbation du plan japonais par son propre gouvernement. Les critiques libéraux ont accusé le gouvernement conservateur dirigé par le président Yoon Suk Yeol de chercher à améliorer les relations avec le Japon au détriment de la santé publique.

« Le gouvernement de Yoon Suk Yeol et le Parti du pouvoir du peuple au pouvoir sont complices du déversement des eaux usées », a déclaré Kwon Chil-seung, porte-parole du principal parti d’opposition, le Parti démocrate.

Le parti au pouvoir a accusé l’opposition d’inciter le sentiment anti-japonais et les craintes du public à des fins politiques, sapant ainsi les intérêts nationaux de la Corée du Sud et poussant les acteurs du secteur national de la pêche et des produits de la mer à la limite.

Le gouvernement de Yoon et le Parti démocrate se sont déjà âprement battus sur une autre question japonaise : la décision controversée de Yoon de franchir une étape majeure vers l’apaisement des griefs historiques concernant les travailleurs coréens forcés pendant la période coloniale japonaise. Le Parti démocrate a accusé Yoon de faire des concessions au Japon sans recevoir de mesures en retour. Yoon maintient qu’une amélioration des relations avec le Japon est nécessaire en raison de défis communs tels que l’arsenal nucléaire avancé de la Corée du Nord et l’intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine.

Les responsables de l’administration Yoon ont tenté d’apaiser les inquiétudes du public en élargissant les tests de radiation sur les fruits de mer dans les principaux marchés aux poissons. Le mois dernier, certains députés du parti au pouvoir ont même bu de l’eau de mer provenant d’aquariums sur un marché de fruits de mer à Séoul pour mettre l’accent sur la sécurité alimentaire.

Mais des enquêtes auprès des Sud-Coréens montrent que plus de 80 pour cent des personnes interrogées s’opposent au plan japonais de déversement et plus de 60 pour cent ont déclaré qu’ils ne mangeraient pas de fruits de mer après le début du déversement d’eau.

«Je m’oppose totalement au projet japonais. Les eaux usées radioactives sont vraiment une mauvaise chose », a déclaré Lee Jae-kyung, un habitant de Séoul. « Mes sentiments envers le Japon se sont aggravés à cause du rejet des eaux usées. »





Les craintes concernant les eaux usées pèsent lourdement sur certaines entreprises du secteur des produits de la mer en Corée du Sud.

Dans un marché de fruits de mer de la ville portuaire de Busan, dans le sud-est du pays, le poissonnier Kim Hae-cheol a déclaré que ses revenus avaient diminué de moitié depuis quelques mois et craignait que son entreprise ne souffre davantage après le début du déversement.

« Je n’ai pas eu de clients aujourd’hui. Ces dernières années, j’ai vendu du poisson d’une valeur de 400 000 à 500 000 wons (300 à 380 dollars) à cette heure-là, un jour normal », a déclaré Kim lors d’un entretien téléphonique mercredi à midi. « D’autres sur ce marché ont également eu peu de clients aujourd’hui. »

Kim a déclaré qu’il faisait confiance aux études de sécurité menées par l’AIEA, les responsables japonais et sud-coréens, mais que ses affaires avaient été mises à mal principalement parce que certains politiciens de l’opposition et certains médias « font beaucoup de bruit ».

Le Japon a également fait face à de vives protestations de la part des organisations de pêche locales, qui craignent que leurs captures ne soient rejetées. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a promis le plein soutien de son gouvernement aux communautés de pêcheurs pendant les décennies où les eaux usées seront rejetées. La Fédération nationale des coopératives de pêche s’oppose à cette libération, mais ses dirigeants affirment que certains membres ont acquis confiance dans la sécurité du plan.

Hong Seong-been, un habitant de Séoul, a déclaré que les conflits politiques autour de cette libération ont laissé beaucoup de gens avec un manque d’informations réelles sur la question de savoir si l’eau est vraiment sûre ou non.

À Hong Kong, une douzaine d’habitants ont participé à une marche dans un quartier central des affaires pour protester contre la décision du Japon.

Après avoir atteint le bâtiment abritant le consulat japonais, les manifestants ont déchiré une grande banderole portant le drapeau du Japon et les mots « Aucune trace d’humanité. Un ennemi du monde entier. Certains ont brandi des pancartes appelant à la démission de Kishida.





Les plans de licenciement ont porté un coup dur aux restaurants japonais qui étaient déjà sous le choc d’autres problèmes, a déclaré Martin Chan, directeur de la Fédération des restaurants et des métiers connexes de Hong Kong. Si Hong Kong suit l’exemple de la Chine et interdit tous les fruits de mer en provenance du Japon, il devra suspendre les opérations de son restaurant japonais, a-t-il déclaré.

À l’heure du déjeuner, certains habitants se sont précipités dans les restaurants et supermarchés japonais pour prendre ce qu’ils appellent leurs derniers repas de sushi « sûrs ».

Vivian Li, femme au foyer, a déclaré qu’elle arrêterait de manger des produits aquatiques en provenance du Japon après avoir fini son déjeuner de sushi. Li a déclaré qu’elle aimait manger de la nourriture japonaise, mais qu’elle avait dû prendre cette décision en raison de problèmes de santé.

« Je veux servir de modèle à mes enfants, afin qu’ils arrêtent de manger ces produits même lorsqu’ils seront grands », a-t-elle déclaré.

Mais la jeune professionnelle Janet Yip a déclaré qu’elle ne réduirait pas sa consommation de nourriture japonaise car les plans de libération répondent aux normes internationales.

Un manifestant tient une pancarte lors d’un rassemblement contre le rejet d’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima, devant le siège de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), le jeudi 24 août 2023, à Tokyo.

À Taïwan, les réactions au projet de libération ont été modérées. Au niveau gouvernemental, Taipei est aligné sur Tokyo sur un certain nombre de questions et ne s’est pas opposé ouvertement au plan de libération, qui a été présenté par les médias taïwanais comme étant conforme aux normes internationales.

Le Conseil de l’énergie atomique de Taiwan, une agence gouvernementale, a exprimé par le passé ses inquiétudes concernant cette décharge. Mardi, il a annoncé qu’il surveillerait de près les niveaux de rayonnement dans les eaux autour de Taiwan.

Les Philippines, qui reçoivent des navires des garde-côtes et d’autres aides du Japon, ont également souligné qu’elles envisageaient la question d’un point de vue scientifique et reconnaissaient l’expertise de l’AIEA.

« En tant qu’État côtier et archipélagique, les Philippines attachent la plus haute priorité à la protection et à la préservation de l’environnement marin », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les journalistes d’Associated Press Jin-man Lee à Séoul, Simina Mistreanu à Taipei, Taiwan, Jim Gomez à Manille, Philippines, et Kanis Leung à Hong Kong ont contribué à ce rapport.