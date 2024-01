Le rejet par Kim Jong Un de la réunification coréenne ouvre une nouvelle ère périlleuse

L’« Arche de la réunification » géante en béton de la Corée du Nord représentait deux femmes en costume traditionnel se penchant l’une vers l’autre pour brandir l’image d’une péninsule coréenne unie.

Mais une semaine après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a qualifié le monument de 30 mètres de haut de « horreur », il a disparu – une démolition qui a confirmé son renoncement à l’engagement de longue date de son pays en faveur d’une éventuelle réunification avec le Sud.

Le changement radical de politique de Kim ce mois-ci a ouvert une nouvelle phase dangereuse dans le conflit gelé entre les deux Corées, estiment les analystes, certains craignant même qu’il ne jette les bases idéologiques d’une nouvelle guerre.

La rupture avec une politique de réunification qui remontait à la division de la péninsule dans les années 1940 illustre à quel point Kim a été enhardi par les progrès de son programme d’armes nucléaires, ainsi que par sa coopération de défense naissante avec le président russe Vladimir Poutine.

« La situation dans la péninsule coréenne est plus dangereuse qu’elle ne l’a jamais été depuis le début de juin 1950 », ont récemment écrit le diplomate américain Robert Carlin et le scientifique nucléaire Siegfried Hecker dans un commentaire pour le groupe de réflexion Stimson Center à Washington.

“Nous pensons que, comme son grand-père en 1950, Kim Jong Un a pris la décision stratégique d’entrer en guerre.”

L’« Arche de la réunification » de Pyongyang, aujourd’hui démolie, symbolisait l’espoir d’une unité coréenne © Kin Cheung/AP

Pendant des décennies, Pyongyang a dépeint les Sud-Coréens comme des compatriotes retenus en otages par un « régime fantoche » soutenu par les États-Unis à Séoul. La mission sacrée du Nord consistant à libérer ses compatriotes coréens du joug impérialiste a offert à ses dirigeants une légitimité et à ses sujets opprimés un sens moral.

Mais tout cela a été balayé lorsque Kim a déclaré le 16 janvier devant le parlement nord-coréen que « la relation Nord-Sud n’est plus une relation de parenté ou d’homogénéité, mais une relation entre deux pays hostiles, une relation complète entre deux belligérants dans le monde ». en pleine guerre ».

Le régime a agi rapidement pour mettre en œuvre la nouvelle vision. Les médias de propagande destinés au public sud-coréen, les organisations pro-unification et les organismes publics visant à faciliter le tourisme intercoréen ont tous été supprimés.

Go Myong-hyun, chercheur principal à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul, a déclaré que la décision de Kim était le résultat d’une désillusion remontant à 2019, lorsque les négociations avec le président américain de l’époque, Donald Trump, ont échoué lors de leur dernier sommet à Hanoï.

“Kim espérait qu’un gouvernement sud-coréen de gauche pourrait aider à convaincre Trump d’accepter l’existence du programme nucléaire nord-coréen en échange de la normalisation des relations”, a déclaré Go. “Mais lorsque les négociations ont échoué, il semble avoir conclu qu’on ne pourrait jamais faire confiance à aucun gouvernement sud-coréen.”

Un essai de missile nord-coréen. Pyongyang continue de progresser dans son programme d’armement nucléaire © Jung Yeon-je/AFP/Getty Images

Rachel Minyoung Lee, experte de la Corée du Nord et membre du Stimson Center, a déclaré que Kim était en train d’instaurer un « changement fondamental dans la politique de la Corée du Nord à l’égard de Séoul » après avoir « jeté les bases militaires et juridiques pour l’utilisation d’armes nucléaires contre la Corée du Sud si et quand ». nécessaire”.

En 2021, Kim a annoncé une accélération des efforts pour développer, tester et déployer des armes nucléaires tactiques capables de frapper des cibles sud-coréennes. L’année suivante, il a révisé la loi nucléaire du pays pour permettre des frappes préventives dans un large éventail de scénarios.

Le rejet par Kim de la possibilité d’une unification par des moyens pacifiques était la prochaine étape logique, a déclaré Lee. “Il est difficile de justifier l’utilisation d’armes nucléaires contre la Corée du Sud alors que le Sud fait toujours partie de la nation coréenne.”

“Cela ne veut pas dire que Kim a pris la décision d’entrer en guerre”, a-t-elle ajouté. « Mais ses actions suggèrent qu’il sera plus enclin à entreprendre une action militaire que par le passé. »

En 2022, les États-Unis ont averti Pyongyang que « toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou leurs alliés et partenaires est inacceptable et entraînera la fin de ce régime ».

Cette menace a été réitérée par le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, le 24 janvier. « La Corée du Nord a défini [South Korea] comme son principal ennemi », a-t-il déclaré aux pilotes de chasse, selon l’agence de presse officielle.

« Si le régime de Kim Jong Un opte pour le pire choix de guerre, vous devriez être à l’avant-garde pour éliminer le leadership de l’ennemi le plus tôt possible », a déclaré Shin.

Certains observateurs craignent que l’escalade de la guerre des mots, associée à l’effondrement des mesures militaires de confiance l’année dernière, ne se transforme bientôt en affrontements armés entre les Corées.

Au début du mois, la Corée du Nord a tiré plus de 200 obus d’artillerie près d’une zone tampon maritime entre les Corées, incitant la Corée du Sud à tirer plus de 400 obus lors d’exercices « correspondants ».

La réponse de Séoul était conforme à sa doctrine de « punition et représailles » aux « provocations » nord-coréennes. Le mois dernier, Shin a appelé les marins sud-coréens à « enterrer sans pitié » leurs adversaires nord-coréens en cas d’attaque.

“Le gouvernement sud-coréen incite Kim Jong Un à se battre”, a déclaré Chun In-bum, lieutenant général à la retraite et ancien commandant des forces spéciales sud-coréennes. “Mais si vous défiez quelqu’un comme Kim, alors il finira par accepter.”

Sydney Seiler, qui a été officier du renseignement national américain pour la Corée du Nord dans l’administration Biden entre 2020 et 2023, a déclaré que même si la péninsule coréenne entrait dans des « eaux troubles », la « nature fondamentale du conflit n’a pas changé ».

« Nous avons assisté à des incidents aussi récents qu’en 2010 et 2015 au cours desquels les forces armées nord-coréennes ont tué des marins, des marines et des civils sud-coréens, mais qui n’ont toujours pas conduit à la guerre », a déclaré Seiler. « La question est de savoir si nous envisageons désormais des actions concrètes qui nous mèneraient dans une nouvelle direction dangereuse où la désescalade serait plus compliquée. »

Plus inquiétant, a-t-il ajouté, est la possibilité que la Corée du Nord commence à utiliser la menace de son arsenal nucléaire en expansion pour tenter d’arracher des concessions, voire une éventuelle capitulation, à Séoul.

“À mesure que le programme militaire de Kim se développe à la fois qualitativement et quantitativement, les options les plus offensives ou coercitives s’offrent à lui”, a déclaré Seiler, aujourd’hui conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington.

« Il n’a peut-être pas décidé de ce qu’il allait faire ni quand. Mais les gens commencent enfin à se rendre compte que les Nord-Coréens n’ont pas toujours cherché à se doter de l’arme nucléaire à des fins purement défensives.»