Le rejet olympique par le gouvernement de la Colombie-Britannique était simple. Le processus ne l’était pas.

Après plus d’un an d’inactivité, le gouvernement de la Colombie-Britannique est entré dans le débat sur les Olympiques et y a rapidement mis fin.

“Je pense simplement que ce n’est pas le bon moment”, a déclaré Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, en annonçant que la province ne soutiendrait pas une candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030.

« Le gouvernement doit se concentrer sur beaucoup de choses. Il s’agit d’une dépense extraordinaire pour les habitants de la Colombie-Britannique.

L’annonce ne met pas officiellement fin à la candidature, qui avait été principalement développée dans le cadre d’un partenariat entre le Comité olympique canadien et les nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh).

Mais le manque de soutien signifie qu’il n’y a pas de bailleur de fonds pour assumer les milliards de dollars de passifs potentiels en matière d’infrastructure et de sécurité que les jeux coûteraient probablement. Le gouvernement fédéral n’a manifesté aucun intérêt à assumer cette pleine responsabilité.

Et le nouveau gouvernement municipal d’ABC Vancouver a publié une déclaration assez neutre en réponse, disant: “Nous reconnaissons les défis et les difficultés qui accompagnent l’organisation d’un événement de la taille et de l’échelle des Jeux olympiques”, et le désir de “trouver de nouvelles façons pour créer une prospérité partagée et identifier les opportunités de mettre en valeur la ville que nous aimons.”

En d’autres termes, le rêve est terminé.

Mais alors que l’explication du gouvernement quant à la raison pour laquelle il n’a pas pris un engagement aussi important était assez simple, le temps qu’il a fallu pour prendre cette décision a créé de la complexité et des critiques.

Le plan de candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 lors de son dévoilement à Whistler en juin 2022. Il comprenait les quatre Premières Nations hôtes et les municipalités de Vancouver et de Whistler. (Gian-Paolo Mendoza/CBC)

Des années de discussions

Il faut se rappeler comment le débat sur la candidature olympique a évolué au fil du temps.

En 2020 et 2021, l’idée a été soulevée par un certain nombre de personnes, principalement par ancien patron des Jeux olympiques d’hiver de 2010, John Furlongavec l’argument que Vancouver avait les installations et les connaissances nécessaires pour monter rapidement une candidature pour des Jeux où peu de prétendants sérieux émergeaient.

Que ce soit en raison de la pandémie qui occupe une grande partie du discours public ou des préoccupations concernant le passé de Furlong, l’argument n’a pas réussi à générer beaucoup d’élan.

Mais l’idée a pris de l’ampleur à la fin de 2021 et au début de 2022 lorsque le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont approuvé un plan dirigé par les quatre Premières Nations hôtes. D’autres réunions et événements ont solidifié une proposition.

Au fil du temps, d’autres pays ont abandonné leurs candidatures ou se sont retrouvés pris au piège de la controverse, et le Comité international olympique a reculé son calendrier d’annonce du gagnant, en partie pour donner à la candidature potentielle de la Colombie-Britannique plus de temps pour parvenir à une conclusion positive.

C’était arrivé au point où Vancouver était considéré comme un favori pour obtenir les jeux – s’il présentait une offre officielle.

Cependant, cela nécessitait un soutien officiel du gouvernement. Un soutien qui dure depuis deux ans et plusieurs propositions qui ne sont jamais vraiment venues.

Au lieu de cela, le gouvernement a périodiquement laissé entendre que son soutien aux mégaprojets s’était conclu avec les Jeux Invictus 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sans rien dire directement sur la proposition.

Et donc, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral ont joué un jeu maladroit du “non, vous d’abord” en montrant leur soutien jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus.

Sur la côte10:27Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne soutiendra pas la candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 Les Premières Nations Líl̓wat, Tsleil-Waututh, Musqueam et Squamish ont collaboré avec le Comité olympique canadien dans le cadre d’une candidature dirigée par des Autochtones pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Mais aujourd’hui, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il n’appuierait pas la candidature. Pour en savoir plus, nous sommes accompagnés du chef Wayne Sparrow de la Première nation Musqueam.

‘Irrespect’

C’est pourquoi, lorsque le chef Musqueam Wayne Sparrow s’est adressé jeudi à CBC Sur la côte à propos de la décision, ses critiques portaient sur le processus plutôt que sur le résultat.

“Je suis bouleversé par la nouvelle, mais plus vraiment bouleversé par le manque de respect dont a fait preuve le gouvernement provincial”, a-t-il déclaré.

“Je comprends parfaitement les préoccupations et les commentaires de Mme Beare, mais je pense qu’il aurait été bien que le gouvernement s’assoit et ait ce dialogue.”

En d’autres termes, ce n’est pas la décision qui a provoqué la colère mais la façon dont cela a été fait.

Cela a conduit à l’ironie de la ville de Vancouver à approuver une stratégie de l’UNDRIP la même semaine où la province a rejeté des Jeux olympiques dirigés par des Autochtones via un appel Zoom sans donner aux nations la possibilité de répondre à toutes leurs questions.

“J’espère qu’ils apprendront que nous devons faire un meilleur travail de consultation et montrer le respect du gouvernement au gouvernement”, a déclaré Sparrow.

Peut-être que dans le futur, cela arrivera. Aujourd’hui, c’était un rappel qu’actuellement, certains gouvernements comptent plus que d’autres.