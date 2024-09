Le rejet initial par Israël de l’accord de cessez-le-feu « révolutionnaire » américain au Liban crée la confusion

CNN

—



De hauts responsables américains ont pratiquement triomphé mercredi soir : les États-Unis et un grand nombre de leurs alliés ont mis au point une proposition après des jours de pourparlers fébriles qui mettrait en place un cessez-le-feu à la frontière israélo-libanaise.

Lors d’un appel téléphonique organisé à la hâte avec des journalistes quelques instants seulement après la publication d’une déclaration commune, de hauts responsables de l’administration ont salué le cadre comme « une avancée importante ». La pause de 21 jours dans les combats proposée par les nations donnerait du temps à la diplomatie et pourrait empêcher qu’une guerre à part entière n’éclate entre Israël et le Hezbollah.

Ces responsables ont été clairs : la question n’était pas de savoir si Israël et le Hezbollah accepteraient la proposition de cessez-le-feu, mais précisément quand. Israël et le Hezbollah étaient « familiers avec le texte », a déclaré un responsable, et les États-Unis se sentaient à l’aise de rendre public le cadre, étant entendu que les deux parties étaient prêtes à le signer.

Mais quelques heures plus tard seulement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu jetait de l’eau froide sur la proposition multinationale. Premièrement, le bureau du Premier ministre a publié une déclaration affirmant que toute information faisant état d’un cessez-le-feu imminent était « incorrecte » et que Tsahal continuerait à se battre avec « toute sa force ».

Ensuite, le Premier ministre lui-même a déclaré à la presse à sa descente de son avion à New York : « Ma politique, notre politique, est claire : nous continuons de frapper le Hezbollah de toutes nos forces. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas atteint tous nos objectifs.

Quelque 24 heures après l’annonce par la Maison Blanche de la proposition de cessez-le-feu, rien n’indique qu’Israël et le Hezbollah soient prêts à l’accepter. La réponse initiale d’Israël n’était clairement pas celle attendue par la Maison Blanche, et elle a immédiatement soulevé la question de savoir pourquoi, si Israël était d’accord avec la proposition, son dirigeant semblait si désireux de la rejeter.

« Nous sommes choqués », a déclaré un responsable américain, soulignant sa profonde frustration après avoir espéré qu’Israël accepterait la proposition.

« Ce n’est pas une surprise totale, mais cela ne nous aide pas non plus », a déclaré un deuxième responsable américain.

Des rumeurs se sont fait entendre à Washington selon lesquelles la politique intérieure pourrait jouer un rôle en faveur de Netanyahu, alors que les ministres israéliens de droite – sur lesquels Netanyahu comptait pour maintenir sa coalition gouvernementale – ont exprimé leur indignation face aux informations faisant état d’un cessez-le-feu soutenu par les États-Unis.

Une source américaine qui a suggéré que le gouvernement israélien était influencé par la réaction négative à la proposition dans son pays a exprimé sa frustration, affirmant que les États-Unis n’auraient pas fait preuve d’un tel optimisme s’il n’y avait pas eu de fortes indications privées indiquant que les Israéliens étaient prêts à accepter la proposition. cadre.

La source a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que les négociations se terminent dans les prochains jours, affirmant qu’elle s’attendait à ce que le processus soit long. Et tant qu’Israël ne l’acceptera pas publiquement, ont-ils ajouté, le Hezbollah ne ressentira aucune pression non plus.

La confiance des responsables américains dans l’annonce de la proposition mercredi avaient été dérivées, en partie, parce qu’ils avaient affaire à Ron Dermer, l’un des plus proches confidents de Netanyahu, alors qu’ils rédigeaient et révisaient le texte de la déclaration. Les discussions sur le cessez-le-feu ont commencé lundi par une conversation entre Dermer et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden.

Les responsables américains ont eu l’impression que Netanyahu soutiendrait une pause dans les combats, et ils ont été encouragés à travailler avec les responsables français pour finaliser une déclaration appelant à un cessez-le-feu de 21 jours.

S’exprimant jeudi, le président français Emmanuel Macron a déclaré que ce serait une « erreur » de la part de Netanyahu de rejeter le cessez-le-feu, mais a ajouté que les États-Unis devraient accroître la pression sur Israël pour qu’il en accepte les conditions.

Le revirement apparent de Netanyahu a constitué une déception majeure, mais pour certains responsables, il a également souligné une réalité qui existe depuis des mois : la volonté de Netanyahu de rompre publiquement et ouvertement avec Biden, en particulier lorsqu’il fait face à une opposition politique interne en Israël.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le bureau du Premier ministre a déclaré qu’« Israël partage les objectifs de l’initiative menée par les États-Unis visant à permettre aux personnes le long de notre frontière nord de rentrer chez elles en toute sécurité ».

« Israël apprécie les efforts américains », indique le communiqué, et promet que les discussions se poursuivront « dans les prochains jours ».

Pendant ce temps, les responsables de la Maison Blanche ont été confrontés à un déluge de questions de journalistes tout au long de la journée de jeudi – et n’ont pas eu de bonnes réponses.

Interrogée sur l’apparente déconnexion entre les États-Unis et Israël, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la déclaration multinationale était « effectivement coordonnée avec la partie israélienne ». Les discussions entre les parties aux négociations à New York sont « en cours », a-t-elle poursuivi, mais elle n’a pas réussi à expliquer pourquoi Netanyahu et son bureau ne semblaient absolument pas intéressés à accepter un cessez-le-feu temporaire.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a été encore plus direct en reconnaissant qu’il n’avait aucune explication valable aux propos de Netanyahu. « Je ne peux pas parler au nom du Premier ministre Netanyahu, je ne peux pas répondre à la question de savoir pourquoi il a dit ce qu’il a dit », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Ce que je peux vous dire, c’est que la déclaration sur laquelle nous avons travaillé hier soir n’a pas été rédigée dans le vide », a ajouté Kirby. « Cela a été fait après de minutieuses consultations, non seulement avec les pays qui l’ont signé, mais aussi avec Israël lui-même. »

Kirby a même reconnu que le plan n’aurait pas été rendu public mercredi soir si les États-Unis n’avaient pas cru que Netanyahu et son gouvernement étaient d’accord.

Pour l’instant, les responsables de l’administration continuent d’insister sur le fait que les discussions sont en cours et expriment l’espoir que des nouvelles pourraient arriver d’ici quelques heures. Le secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré de hauts responsables israéliens à New York jeudi après-midi, même si de nombreux responsables américains étaient ouverts à la possibilité que Netanyahu ne se joigne pas à nous.

Dermer et l’ambassadeur israélien Michael Herzog ont hésité lorsque CNN leur a demandé avant cette réunion s’ils allaient accepter la proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Dermer a plaisanté en disant que « moins c’est plus » lorsqu’il s’exprimait en tant que diplomate, et a souligné que leur journée de réunions ne faisait que commencer.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.