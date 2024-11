Le rejet des Canucks de Vancouver devient un héros instantané pour les Oilers d’Edmonton

Contenu de l’article Edmonton a récupéré Vasily Podkolzin pour presque rien en août dernier, échangeant un choix de quatrième ronde au repêchage Canucks de Vancouver pour l’avant. L’échange a représenté une lourde chute pour Podkolzin, repêché 10e au total en 2019 par Vancouver après une brillante carrière junior en Russie, puis marquant 14 buts à l’âge de 20 ans dans la LNH. Mais au cours des années suivantes, il n’a pas réussi à obtenir un rôle permanent avec les Canucks. Il a réussi à quitter la ville.

Contenu de l’article Pas assez habile pour les deux premiers trios, ni assez avisé et résistant pour les deux derniers trios, tel était le récit de la disparition de Podkolzin à Vancouver. Mais au cours de son premier mois avec les Oilers d’Edmonton, Podkolzin est passé du quatrième trio au premier trio jeudi contre les Predators de Nashville, un match qui a vu le numéro 92 devenir instantanément un héros du jour au lendemain à Edmonton. Il l’a fait en partie pour avoir joué un solide match à double sens sur la première ligne avec Leon Draisaitl et Viktor Arvidsson, mais surtout pour avoir décroché l’un des coups les plus durs de l’histoire des Oilers d’Edmonton contre le dur défenseur de Nashville, Jeremy Lauzon.

Contenu de l’article Sur HockeyFights.com, le combat est désormais terminé noté par plus de 40 téléspectateurschacun d’eux accordant la victoire à Podkolzin. Spittin’ Chiclets ne tarit pas d’éloges sur le combat sur les réseaux sociaux : « Podkolzin vient de faire éclater Jeremy Lauzon avec une BOMBE 💣 » Sur le podcast 32 Thoughts, Elliotte Friedman de Sportsnet a également été impressionnée par le pugilisme de Podkolzin. « Mon garçon, a-t-il envoyé un message », a déclaré Friedman. « Il n’a pas choisi le gars le plus doux de la LNH, c’est sûr… Il a choisi le détenteur du record de coups sûrs, il a choisi The Guy, Lauzon. Et cela rend doublement impressionnant le fait que le gars qu’il a combattu et celui qu’il a renversé n’était pas un violet rétrécissant.

Contenu de l’article Et Zach Laing de Oilers Nation : « Était-ce Vasily Podkolzin ou Dave Semenko ? Mon Dieu. » Et le commentateur de la LNH Jeff Marek : « Le secret est maintenant dévoilé à propos de Podkolzin. Et le fan des Oilers Paul Almeida : « Podkolzin a écrasé Lauzon avec quelques coups de poing tonitruants.

J’ai aimé la façon dont il a joué et j’adore sa compétition. Les compétences de combat étaient une surprise. Les Oilers ne prennent aucune connerie depuis que Backlund a frappé Skinner et que personne n’a répondu. Il y a clairement un changement d’attitude depuis. Pod-Killz-le, mais il a aussi du jeu S’il ne s’agissait que du combat, l’engouement autour de Podkolzin ne serait pas aussi positif, mais il est difficile d’imaginer qu’il ait connu une meilleure séquence de hockey que son premier mois à Edmonton. Il n’a pas accumulé de points, mais ses échecs arrière et avant, ses frappes et son patinage ont été bons. En tant que joueur bidirectionnel, il surpasse jusqu’à présent Dylan Holloway en ce qui concerne les contributions de Podkolzin aux tirs de grade A plus-moins à force égale, le jeu de Pod cette année par rapport à la saison dernière de Holloway. Podkolzin est à +1,7 tirs de catégorie A, même force par match cette année, tandis que Holloway était à +0,9 par match lors de la saison régulière 2023-24, et plus +0,7 par match en séries éliminatoires.

Contenu de l’article Bien sûr, Holloway a de la place pour grandir en tant que joueur, c’est pourquoi St. Louis lui a offert le plus gros prix, mais peut-être aussi Podkolzin, qui a reçu de bonnes critiques après le match de Nashville. Des critiques solides Sur le podcast Ray & Dregs, le commentateur de hockey Ray Ferraro a déclaré que Podkolzin avait démontré qu’il savait ce qu’il faisait. « Il en a posé un juste sur le bouton d’éjection et Lauzon est tombé. Et c’est comme s’il n’y avait plus beaucoup de combats comme ça, heureusement. Mais oh mon Dieu, cela n’a pas été soumis aux juges pour prendre une décision. C’était une victoire. Podkolzin était dans une situation difficile à Vancouver après avoir été repêché si haut, a déclaré Ferraro. Il était physiquement plus fort que les autres joueurs juniors majeurs, mais il n’est pas énorme et cela l’a rattrapé dans les batailles physiques dans la LNH. « Je pense qu’il peut être l’un des six derniers joueurs », a déclaré Ferraro. « Ses pieds sont un peu lourds et ils l’ont, vous savez, ils l’ont élevé en ce moment dans l’alignement. » Podkolzin a pris la place de Jeff Skinner sur la ligne Leon Draisaitl pour le moment, a déclaré Ferraro. « Il a dû sentir 10 pieds de haut la nuit dernière. Et quand vous cherchez quelque chose pour rester dans l’alignement, c’est (le combat) une chose de plus qu’il peut mettre dans sa boîte à outils… Il peut prendre soin de lui-même. Il pourrait jouer dans un bâtiment difficile. Et si cela vous permet de rester plus longtemps dans l’alignement, peut-être que tout d’un coup, vous faites quelques jeux supplémentaires et votre jeu s’étend alors. Comme on ne sait jamais ce qui va être le catalyseur pour un joueur.

Contenu de l’article Sur le podcast Got Yer Back, l’astucieux commentateur d’Edmonton Jason Strudwick a également adoré les deux combats disputés par les joueurs d’Edmonton Ty Emberson et Podkolzin. « Podkolzin ce soir, j’ai vu ce que je pense qu’il peut être. Je crois que c’était son meilleur match en tant que Oiler d’Edmonton…. Plusieurs raisons. Ouais, le combat est sympa… Il a mis un gars assez dur sur la glace. Mais ce que j’ai adoré, c’est qu’il comprend son rôle aux côtés de Léon. Et je pense que Léon va vraiment aimer jouer avec lui parce que lors de la première présence, ils sont restés longtemps dans la zone, puis la rondelle va dans le mur. Il (Pod) y va, remporte la bataille pour la rondelle. Est-ce qu’il essaie de patiner lui-même ? Non. « Où est le 29 ? Où est le meilleur joueur sur la glace ? Je vais le lui transmettre. Puis Léon passe la porte arrière. Strudwick a poursuivi : « En première période, c’était automatique. Podkoilzin comprend, il dit : « Où est le 29 ? Oh, le voilà, le voilà. »… Pour être honnête, Skinner ne fait pas toujours ça. Skinner veut soit patiner, soit essayer de faire une passe plus difficile. Lorsque vous avez le meilleur joueur de la patinoire à six pieds de vous, vous lui donnez la rondelle. Honnêtement, je pense que c’était un jeu dans lequel Léon allait regarder autour de lui et dire : « Hé, j’aime jouer avec ce type. »

1. C'est le coup de poing le plus dur que j'ai vu à Edmonton depuis que Sheldon Souray était un Oiler. 2. Après le spectacle des négociations contractuelles entre Holloway et Philip Broberg, les Oilers doivent faire preuve de magie. Les premiers retours sur Podkolzin sont solides, mais il est encore tôt. Podkolzin peut s'estomper. Il pourrait être blessé. Il risque de perdre courage. Ce n'est pas facile de jouer le rôle d'un joueur d'échec-avant percutant et combattant dans la LNH. Mais les Oilers ont désespérément besoin d'un tel joueur en ce moment avec Evander Kane blessé et Holloway parti. Podkolzin a ici une belle opportunité. 3. En faveur de Pod, il a l'apparence d'un joueur qui réalise que s'il veut réussir dans la LNH, il doit comprendre son propre jeu (frapper, vérifier, faire des jeux impairs, bien défendre) et exécuter à un rythme rapide. haut niveau nuit après nuit. Il ne réussira pas comme un grand buteur, un excellent joueur en avantage numérique. Mais s'il se bat, patine fort et défend intelligemment, il pourrait avoir l'étoffe d'une carrière de 10 ans dans la LNH qui pourrait lui rapporter 20 ou 30 millions de dollars. Podkolzin a l'apparence d'un joueur qui a décidé qu'il ferait ce qu'il fallait pour avoir cette carrière et gagner cet argent. J'aime ce que je vois. Toi?

