Le rejet de la solution à deux États par les dirigeants israéliens est « inacceptable », déclare António Guterres

Il reste encore des dizaines de pays qui souhaitent prendre la parole dans ce débat ouvert aux enjeux élevés. Tous les membres du Conseil ont déjà eu leur mot à dire, ainsi que de nombreux grands acteurs régionaux. Voici les principaux points de mardi :

POINTS FORTS

Le « rejet clair et répété » par Israël de la solution à deux États « est inacceptable » a déclaré le secrétaire général de l’ONU António Guterresajoutant que « ce refus, ainsi que le déni du droit à un État au peuple palestinien, prolongeraient indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiales ».

Les membres du Conseil ont vivement appelé à la réalisation de la solution à deux États et à la fin de la guerre, nombre d'entre eux appelant à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens et permettre que l'aide dont ils ont un besoin urgent soit acheminée sans entrave.

De nombreux intervenants de l’ensemble des membres de l’ONU ont fait écho à ces appels.

« Arrêtez ce massacre », a déclaré le vice-Premier ministre jordanien.

“Nous sommes à court de temps. Il y a deux choix : un incendie qui se propage ou un cessez-le-feu », a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l’État observateur de Palestine.

L’ambassadeur d’Israël a déclaré que si le Conseil continue à fournir une aide à Gaza sans tenir compte de la menace iranienne, le monde sera confronté à « un avenir très sombre ».

19h30

“Nous devons revoir la seule solution” à la guerre (Egypte)

Représentant de l’Égypte a déclaré qu’il s’agissait d’une guerre qui continue d’ajouter à des atrocités jamais vues depuis un siècle, et que maintenant le monde attend le CIJLe jugement de l’Afrique du Sud sur le cas présenté.

La fin de cette guerre est devenue une priorité pour la communauté internationale, d’autant plus qu’elle s’étend aux territoires voisins. En effet, la situation en mer Rouge est cruciale pour le monde et ne doit pas être considérée comme distincte de la crise à Gaza.

Il est impératif que la résolution du Conseil 2720 est mis en œuvre, a-t-il déclaré, appelant également à l’ouverture de tous les points de passage pour acheminer l’aide à l’enclave et à la mise en place d’un mécanisme connexe sous Sigrid Kaagcoordonnateur principal des opérations humanitaires et de reconstruction de l’ONU pour Gaza.

Il faut trouver une solution à la situation actuelle, qui est le résultat d’une impasse politique, a-t-il déclaré.

« Les solutions cloisonnées sont vouées à l’échec », a-t-il déclaré. “Nous devons revoir la seule solution.”

Évoquant le projet de deux États, il a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule voix dissidente : celle d’Israël.

À cet égard, il a souligné la nécessité de rejoindre le consensus « du côté de la justice ».

19h06

L’absence de solution à deux États signifie un « conflit perpétuel » (Pakistan)

L’ambassadeur Munir Akram du Pakistan s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

L’ambassadeur du Pakistan Munir Akram dit le Conseil de sécurité avait manqué à son devoir d’empêcher la guerre. Il a salué les efforts diplomatiques déployés pour promouvoir une solution à deux États, la seule option viable pour la paix non seulement entre Israël et la Palestine, mais entre Israël et le monde islamique dans son ensemble.

Sans cette solution, cela « condamnera simplement le Moyen-Orient à un conflit perpétuel ».

Face à l’opposition ferme d’Israël, il est désormais temps de s’attaquer à ce « rejet aveugle de la paix », a-t-il déclaré.

Il a appelé à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité exigeant la cessation complète des hostilités, le plein accès à l’aide humanitaire pour les habitants de Gaza et la protection internationale du peuple palestinien.

Il a déclaré que cette relance du processus de paix devrait avoir lieu au sein du Conseil de sécurité, avec la participation de toutes les parties prenantes concernées.

Si Israël continue de refuser de coopérer, le Conseil, l’Assemblée générale et tous les États membres de l’ONU doivent prendre des mesures pour le tenir responsable.

Il a déclaré qu’il existait « de nombreux précédents » où des pressions pourraient être exercées sur Israël pour qu’il se conforme.

18h55

“Objectif collectif” d’un cessez-le-feu durable (Allemagne)

L’ambassadrice d’Allemagne, Antje Leendertsea condamné dans les termes les plus fermes les « attaques terroristes brutales et aveugles » du Hamas le 7 octobre et depuis, insistant sur le fait qu’Israël a le droit de se défendre.

Depuis plus de trois mois, le Hamas continue d’attaquer Israël avec des tirs de roquettes et utilise ses propres citoyens comme boucliers humains, a-t-elle ajouté.

Elle a appelé à la libération de tous les otages et au dépôt des armes par les militants.

Mais l’ambassadeur a également noté qu’au milieu d’une situation humanitaire désastreuse, « la vie à Gaza est un enfer ».

À cet égard, elle a appelé à des pauses humanitaires accrues et prolongées, à un meilleur accès et à l’ouverture d’un plus grand nombre de postes frontaliers.

« Notre objectif collectif est d’ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable menant à une paix durable, basée sur la mise en œuvre de la solution à deux États », a-t-elle ajouté.

18h44

Les leçons de l’ère de l’apartheid : l’Afrique du Sud

Représentant de l’Afrique du Sud dit que pour que le droit international soit crédible, il doit être appliqué de manière uniforme et non sélective.

« Nous ne pouvons pas proclamer l’importance du droit international et du Charte des Nations Unies dans certaines situations et pas dans d’autres, comme si l’État de droit ne s’appliquait qu’à quelques privilégiés », a-t-il déclaré.

“En raison de l’expérience douloureuse du système d’apartheid que l’Afrique du Sud a vécue, cela nous incite, en tant qu’États membres, à prendre des mesures conformément au droit international.”

C’est pourquoi l’Afrique du Sud a choisi de recourir aux tribunaux internationaux pour demander justice pour le peuple palestinien, comparaissant devant la CIJ le 11 janvier et appelant la cour mondiale à émettre des mesures provisoires, notamment en ordonnant à Israël de mettre fin à sa campagne militaire à Gaza, a-t-il déclaré. dit.

Plusieurs pays et organisations régionales ont fait des déclarations publiques en faveur de la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël, et certains États ont également indiqué leur désir d’intervenir dans la procédure après l’audience sur les mesures provisoires, a-t-il indiqué.

18h36

L’ampleur des morts civiles est “clairement inacceptable”, selon l’Inde

Les pertes massives de vies civiles dans la bande de Gaza et la crise humanitaire résultant du conflit sont « clairement inacceptables ». Ravindra Raguttahalli, ambassadeur et représentant permanent adjoint de l’Inde à l’ONU, a déclaré.

« Nous avons fermement condamné la mort de civils. Il est essentiel d’empêcher une nouvelle escalade de la violence et des hostilités. Il est impératif d’éviter la perte de vies civiles dans toute situation de conflit », a-t-il déclaré.

L’impact de la crise sur le transport maritime est une autre préoccupation majeure, a-t-il ajouté, soulignant également les implications pour les intérêts énergétiques et économiques de l’Inde dans la région.

« Cette situation difficile ne profite à aucune des parties, et cela doit être clairement reconnu. »

Il a réitéré le « soutien de longue date » de l’Inde à la solution à deux États et a exhorté toutes les parties à désamorcer la situation, à éviter la violence et à éviter les provocations.

« Nous sommes fermement convaincus que seule une solution à deux États, obtenue grâce à des négociations directes et significatives entre les deux parties sur les questions de statut final, permettra d’aboutir à une paix durable que les peuples d’Israël et de Palestine désirent et méritent », a-t-il déclaré.

18h00

Faites-en un point d’inflexion : les Émirats arabes unis

Lana Zaki Nusseibeh, Ministre adjointe aux affaires politiques des Émirats arabes unisa déclaré que l’ampleur des souffrances à Gaza rivalise avec les périodes les plus sombres de l’histoire.

« Ce moment peut être un point d’inflexion, ou bien un point de non-retour », a-t-elle déclaré, proposant un plan en trois étapes pour mettre fin au conflit, à commencer par un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza.

L’ambassadrice Lana Zaki Nusseibeh des Émirats arabes unis s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Deuxièmement, des trêves plus courtes permettraient que l’aide et les services humanitaires d’urgence parviennent à ceux qui en ont besoin et que les otages soient libérés.

Il est essentiel de trouver des moyens de parvenir à des accords similaires, y compris la pleine mise en œuvre des résolutions du Conseil. 2712 et 2720qui doit être pleinement mis en œuvre.

La troisième étape doit voir toute résolution de ce conflit ancrée dans la solution à deux États.

« Nous ne soutiendrons pas un retour au statu quo qui a échoué », a-t-elle déclaré. « Avant, la solution à deux États était le point final vers la direction que nous envisageions pour nos efforts diplomatiques. Maintenant, cela doit être notre point de départ.

Il existe non seulement un devoir moral et politique de limiter la crise croissante à Gaza, mais également un impératif stratégique si l’on veut espérer un avenir prospère pour la région, a-t-elle déclaré.

17h40

Nous n’épargnerons aucun effort pour la paix (Arabie Saoudite)

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Waleed El-Khereijia déclaré que la priorité était d’atténuer les souffrances et de mettre un terme à la crise en Palestine, et que le Conseil devait agir pour garantir un cessez-le-feu immédiat.

Waleed El-Khereiji, vice-ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Les tensions augmentent dans la région à cause de la « machine de guerre aveugle israélienne », a-t-il déclaré.

« Nous avons mis en garde contre les retombées de ce conflit et nous assistons désormais à des opérations militaires en mer Rouge et au Yémen », a-t-il ajouté.

« Nous n’épargnerons aucun effort pour rétablir la paix dans la région et nous appelons le Conseil de sécurité à veiller à ce qu’Israël mette fin à ses violations du droit international.

“Nous devons adopter une position commune concernant le cessez-le-feu et reconnaître que l’attitude incendiaire d’Israël sape les efforts visant à instaurer la stabilité dans la région, y compris en Israël.”

17h05

« Le Liban ne veut pas de guerre »

Abdallah Bou Habib, ministre des Affaires étrangères et des Émigrants du Libana déclaré que les problèmes auxquels la région est aujourd’hui confrontée réaffirment l’importance de la mission de l’ONU, FINULet l’ONU dans son ensemble, pour la protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.