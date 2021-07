Le rejet de Dragons’ Den rapporte 200 millions de livres sterling à la brosse Tangle Treezer après que les investisseurs ont qualifié le produit de « perte de temps »

LE créateur d’une brosse à cheveux démêlante qui a été ridiculisée sur Dragons’ Den devrait gagner 200 millions de livres sterling après avoir conclu un nouvel accord pour son entreprise Tangle Teezer.

L’entrepreneur Shaun Pulfrey a été humilié par les dragons lorsqu’il a lancé sa brosse à cheveux Tangle Teezer en 2007, mais il peut désormais tirer profit d’un contrat de plusieurs millions de livres.

Shaun Pulfrey a gagné des millions après avoir été rejeté par Dragons’ Den Crédit : Simon Jones – Le Soleil

Pulfrey, qui est né à Grimsby, a conclu un accord pour vendre une participation dans la société à Mayfair Equity Partners, selon le Times.

La société basée à Londres a récemment lancé Séraphine – la marque de maternité portée par la duchesse de Cambridge, dans une liste de 150 millions de livres sterling.

Il a déclaré au Times: « Je suis incroyablement excité pour l’avenir et les nouvelles opportunités qu’il présentera pour notre marque emblématique et très appréciée, notamment en continuant à apporter encore plus d’innovations de produits, qui sont le cœur de la marque. »

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais Tangle Teezer avait été lié à un accord en 2016 qui évaluait l’ensemble de l’entreprise à 200 millions de livres sterling.

La société s’est développée au cours des cinq dernières années, des sources affirmant que l’accord était « considérablement plus élevé » que les estimations précédentes.

Companies House dit que Pulfrey détient toujours une participation de plus de 75 pour cent, ce qui le place en lice pour un gros salaire.

À l’époque où il est apparu dans l’émission, Shaun a demandé 80 000 £ en échange d’une part de 15% dans sa nouvelle entreprise.

Mais, même après avoir démontré à quel point le Tangle Teezer est efficace pour éliminer les nœuds, les dragons ont été moins qu’impressionnés.

Mais les dragons arrogants regretteront certainement leur contact avec la grandeur maintenant, car l’entreprise est en passe de devenir l’un des rejets les plus réussis de la série.

L’entreprise de Shaun a été financée par les économies qu’il avait réunies en travaillant comme coloriste dans un salon de coiffure, et il a même réhypothéqué son appartement londonien pour aider son rêve à décoller.

Et depuis son rejet en 2007, l’entreprise a décuplé, avec plus de 80 % de ses ventes réalisées à l’étranger, vendant près d’un million de brosses sur les marchés d’Amérique latine.

