Le régulateur européen des médicaments, l’Agence européenne des médicaments (EMA), s’est opposé à l’approbation accélérée par le Royaume-Uni du candidat vaccin contre le coronavirus de Pfizer, affirmant qu’une procédure d’approbation plus longue basée sur plus de preuves et plus de contrôles était «plus appropriée».

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays de l’UE à donner le feu vert à un vaccin, une décision qui a été considérée par beaucoup comme une tentative du Premier ministre du pays, Boris Johnson, de sauver sa réputation pour sa gestion de la pandémie.

Mardi, la société américaine Pfizer et le partenaire allemand BioNTech ont demandé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour leur vaccin Covid-19 avec l’EMA, qui doit maintenant évaluer la demande. Un jour plus tôt, la société pharmaceutique américaine a également annoncé qu’elle soumettrait son candidat vaccin à l’approbation de l’EMA et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L’EMA a déclaré mardi qu’elle déciderait d’ici le 29 décembre d’autoriser provisoirement le vaccin du fabricant de médicaments américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, car l’innocuité et l’efficacité du vaccin vaccinal doivent d’abord être évaluées par l’agence avant leur arrivée sur les marchés du bloc, avec le président de la Commission soulignant que «la transparence est ici cruciale et de la plus haute importance».

Lors de la session plénière du Parlement fin octobre, la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, avait déclaré aux députés que les premiers citoyens européens pourraient être vacciné d’ici la fin de 2020 et a exhorté les États membres à commencer à se préparer aux vaccinations, qu’elle a qualifiées de «ticket out» de l’Europe contre la pandémie de coronavirus.

Si l’une des priorités de la Commission est de sécuriser les vaccins pour ses citoyens, une autre priorité est de «s’assurer que chacun ait accès aux vaccins, partout dans le monde», a souligné von der Leyen.

Le bras exécutif de l’UE a également averti La Hongrie contre la confiance préjudiciable à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins, après que Budapest a annoncé qu’elle importerait et utiliserait le vaccin russe «Spoutnik V». Le vaccin soutenu par le Kremlin n’est pas inclus dans le portefeuille de vaccins de l’UE, car il a fait face à de vives critiques concernant son approbation accélérée qui a sauté la troisième phase des essais.

Selon l’Union législation, et en particulier le règlement sur la conduite d’essais cliniques et la fourniture de médicaments à usage humain contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés destinés à traiter ou à prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), «aucun médicament ne peut être placé sur le marché dans l’Union ou dans un État membre à moins qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée par les autorités compétentes »conformément aux directives ou règlements pertinents.

Cependant, certaines exceptions sont prévues, «dans des situations caractérisées par un besoin urgent d’administrer un médicament pour répondre aux besoins spécifiques d’un patient, pour un usage compassionnel ou en réponse à la propagation suspectée ou confirmée d’agents pathogènes, de toxines, d’agents chimiques ou rayonnement nucléaire qui pourrait causer des dommages. »