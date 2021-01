Le régulateur pharmaceutique de l’UE approuve le vaccin Moderna.

Le régulateur pharmaceutique de l’Union européenne a approuvé le vaccin contre le coronavirus Moderna mercredi après avoir avancé une décision qui était prévue plus tard en janvier.

Le régulateur, l’Agence européenne des médicaments, a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech fin décembre après avoir été critiqué pour sa lenteur, la Grande-Bretagne et les États-Unis ayant commencé à déployer des campagnes de vaccination avant même que l’Union européenne n’ait accordé l’autorisation du médicament.

Le bloc, qui abrite environ 450 millions de personnes dans 27 pays, a pris les devants en approuvant et en commandant les vaccins au nom de ses membres. La vaccination Pfizer a été introduite dans les derniers jours de 2020 dans la plupart des pays de l’Union européenne, quelques semaines derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais les critiques se font de plus en plus nombreuses selon lesquelles le processus prend trop de temps et qu’il n’y a pas encore assez de doses pour tout le monde. .

L’Union européenne a déclaré que la disponibilité des plans augmentera, de même que la production. L’Agence européenne des médicaments, basée à Amsterdam, a également été critiquée pour ne pas avoir encore entamé un examen du vaccin de l’Université d’Oxford-AstraZeneca qui a récemment été approuvé pour une utilisation en Grande-Bretagne et en Inde.