Le régulateur néerlandais inflige une amende de près de 20 millions d’euros à une société pharmaceutique italienne pour avoir augmenté le prix des médicaments de plus de 30 000%

Dans une décision rendue lundi, l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) a déclaré que le fabricant de médicaments, Leadiant, avait accusé « prix bien trop élevé » pour un médicament d’ordonnance utilisé dans le traitement des patients atteints d’un trouble métabolique héréditaire rare connu sous le nom de xanthomatose cérébro-tendineuse. Une soixantaine de patients dans le pays souffrent de cette maladie, qui nécessite un traitement à vie, a indiqué l’ACM dans son communiqué.

Le médicament, l’acide chénodésoxycholique (CDCA), existe depuis des années et a été commercialisé sous divers noms. En 2008, Leadiant a acquis un médicament à base de CDCA d’un autre fabricant. Selon l’ACM, à l’époque, le prix maximum du médicament aux Pays-Bas était de 46 euros pour un paquet de 100 gélules. Un an plus tard, la firme pharmaceutique italienne a rebaptisé le médicament Xenbilox et a augmenté son prix à 885 euros. Les augmentations de prix se sont poursuivies alors que Leadiant a commencé à monopoliser le marché des médicaments à base de CDCA en Europe. En 2017, le médicament avait un prix de 14 000 euros, ce qui a fait monter en flèche le coût de 30 334 % par rapport à son prix de 2008.

Le régulateur néerlandais a infligé une amende de 19 569 500 euros à Leadiant et condamné les pratiques commerciales de l’entreprise.

«Après un petit investissement à faible risque, Leadiant a mis en place une énorme augmentation de prix pour un médicament qui existait déjà depuis des années. Dans ce cas, il n’y avait aucune innovation du tout. Nous considérons qu’il s’agit d’une violation très grave », Martijn Snoep, chef de l’ACM, a déclaré.

Et il semble que Leadiant ait désormais un concurrent à bas prix aux Pays-Bas : en janvier 2020, le pays a commencé la production nationale de son propre médicament à base de CDCA.

