Le régulateur médical néo-zélandais donne son feu vert aux jabs Covid-19 pour les 12 à 15 ans

Dans une déclaration faite lundi, Ardern a révélé que : «Après un examen attentif des données scientifiques et médicales les plus récentes disponibles, Medsafe a annoncé l’approbation provisoire de l’administration du vaccin Pfizer à nos jeunes.»

La déclaration du Premier ministre signifiera que 265 000 mineurs seront éligibles pour recevoir la vaccination d’ici la fin de 2021, s’ils sont approuvés par le gouvernement plus tard ce mois-ci. Cependant, le vaccin Pfizer ne devrait pas être proposé à ce groupe avant octobre, car le pays a l’intention de vacciner d’abord les membres de sa population la plus vulnérable.

Alors qu’Ardern a noté que les enfants présentent souvent des symptômes légers de Covid-19, elle a souligné qu’ils peuvent être porteurs du virus et par la suite infecter des membres plus vulnérables de leur famille et de la société en général, concluant que « Il est dans notre intérêt à tous que ce groupe se fasse vacciner. »

Les États-Unis et le Canada ont approuvé l’utilisation du vaccin de Pfizer pour les jeunes âgés de 12 à 15 ans le mois dernier, mais le vaccin de Moderna attend toujours sa ratification. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a confirmé que le vaccin Pfizer était adapté et bénéfique pour protéger les jeunes contre le virus, après avoir été testé sur 2 000 enfants en avril. À la suite de la publication des résultats de la FDA, Santé Canada a suivi les traces de son voisin et a approuvé le vaccin pour la même tranche d’âge.

Cependant, dans un récent essai mené par Pfizer en Amérique, sept mineurs âgés de 14 à 19 ans ont souffert d’une rare inflammation cardiaque aiguë, la myocardite, qui pourrait être un effet secondaire du vaccin, selon les médecins. Selon CNN, les jeunes ont présenté des symptômes tels que des douleurs thoraciques et de la fièvre.

Les pays européens qui ont approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer et commencé à vacciner les moins de 16 ans sont la France, l’Italie et la Suisse. Pendant ce temps, un Royaume-Uni prudent a approuvé son utilisation pour les 12 à 15 ans, mais attend d’obtenir plus de données scientifiques avant de l’administrer.

La Chine, d’autre part, a approuvé l’utilisation des jabs Sinopharm et Sinovac pour les enfants aussi jeunes que trois à la mi-juin et début juin, respectivement.

La Nouvelle-Zélande a jusqu’à présent vacciné environ 9% de sa population et inocule actuellement toute personne âgée de plus de 65 ans et celles qui courent un risque élevé de tomber gravement malades à cause de Covid, telles que les soignants, les femmes enceintes et les personnes atteintes de certains handicaps. A partir de fin juillet, elle invitera tout public de moins de 60 ans à se faire vacciner.

Le pays a réussi à freiner les infections massives et les décès dus à Covid-19 et n’a signalé que 2 718 cas et 26 décès depuis mars 2020.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!