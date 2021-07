Le régulateur français des soins de santé recommande la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les travailleurs de première ligne

« Alors que le nombre de nouveaux cas et la pression sur le système hospitalier restent relativement faibles, la dynamique de l’épidémie en France est importante et pourrait rapidement conduire à une dégradation de la situation sanitaire », a-t-il ajouté. a indiqué vendredi la Haute Autorité de Santé (HAS) dans un communiqué.

Le régulateur a déclaré que les jabs obligatoires pour les agents de santé devraient être « considéré sans délai », le décrivant comme un « un problème d’éthique autant qu’un problème de santé ».

Sa recommandation intervient alors que la France se prépare à une quatrième vague d’infection, alors que le nombre de nouveaux cas chaque jour augmente depuis début juillet.

Les chefs de la santé pensent que la hausse a été causée par la variante Delta plus infectieuse de Covid-19, qui, selon le ministre de la Santé Olivier Veran, deviendra probablement la souche dominante en France d’ici ce week-end.

Le président Emmanuel Macron doit s’adresser à la nation lundi, alors que, selon les médias français, il devrait faire le point sur la situation sanitaire actuelle et éventuellement modifier la réponse du gouvernement à la crise.

En réponse à l’augmentation des cas Delta, la HAS a également recommandé de réduire l’intervalle entre les doses de vaccins pour les vaccins Pfizer et Moderna à base d’ARNm, qui étaient selon elle les vaccins les plus efficaces.

Il a également conseillé que les personnes âgées de plus de 55 ans qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca se voient proposer un jab d’ARNm comme deuxième jab, qui, selon elle, devrait être administré à partir de quatre semaines après la première dose.

Des études récentes ont montré qu’une injection d’AstraZeneca suivie d’un rappel d’ARNm fournit une réponse immunitaire significative avec un « rassurant » tolérance, a dit.

Le nombre de personnes hospitalisées pour le virus a légèrement diminué vendredi à 7 275, bien que 4 580 nouveaux cas de Covid-19 aient été enregistrés et 18 décès supplémentaires, selon Santé publique France.

