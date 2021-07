Le régulateur français des données frappe Monsanto d’une amende de 472 000 $ pour avoir compilé illégalement une liste de surveillance afin d’obtenir un soutien pendant la rangée de désherbants

L’affaire a été lancée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) après que sept plaignants se soient plaints de Monsanto, désormais propriété du géant allemand Bayer, compilant des dossiers sur des personnes impliquées dans le débat public sur l’utilisation d’un désherbant controversé, le glyphosate.

Bien que les listes elles-mêmes n’aient pas été jugées illégales, Monsanto s’est heurtée au régulateur des données en gardant les fichiers secrets et en n’informant pas les individus que leurs informations ont été recueillies, leur donnant le droit de refuser d’être inclus.

La liste française de plus de 200 personnes a attribué à chaque individu une note de un à cinq, marquant l’influence, la crédibilité et leur niveau de soutien à l’entreprise agricole, notamment ses pratiques en matière de pesticides et de modification des cultures.

Aux côtés des plaignants, la CNIL a infligé une amende de 400 000 € à Monsanto pour son système de collecte de données et le défaut de fournir aux personnes le droit de demander la suppression ou la non-collecte de leurs données.

Après le rachat de Monsanto par Bayer en 2019, la société allemande a lancé une enquête interne qui a révélé qu’environ 1 500 personnes avaient été ciblées dans le monde. « principalement au sein de l’UE », mais a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve que quelqu’un ait été illégalement surveillé.

Les listes de surveillance ont été créées lors d’un débat houleux dans l’UE sur l’utilisation du désherbant Roundup au milieu de poursuites judiciaires affirmant qu’il a le potentiel de provoquer le cancer. Monsanto a affirmé à plusieurs reprises que le Roundup et son principal ingrédient, le glyphosate, étaient sans danger, niant qu’il y ait eu des actes répréhensibles ou des motifs de préoccupation.

L’UE a finalement renouvelé le droit d’utiliser le glyphosate pour une nouvelle période de cinq ans en 2018, malgré le fait que les États-Unis aient ordonné à Monsanto de payer 289 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d’un règlement concernant les allégations selon lesquelles il cause le cancer. La décision de l’UE de maintenir l’utilisation du désherbant signifie que ce sera 2022, au plus tôt, avant que l’ingrédient puisse être banni définitivement du continent.

Alors que les listes ont été initialement créées pour aider à soutenir le lobbying lors du débat à travers l’UE, Monsanto a continué à collecter des informations et à multiplier les fichiers sur les chiffres clés jusqu’en 2019, selon la CNIL, lorsque les médias ont exposé les pratiques de l’entreprise. Cependant, malgré la condamnation par la CNIL de la collecte des données, le régulateur a accepté que les informations ne soient pas utilisées pour se livrer à un quelconque lobbying illégal, selon un communiqué d’un porte-parole de Bayer.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !