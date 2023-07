Le régulateur européen va revoir les médicaments après des signalements d’idées suicidaires

« Le médicament contenant du sémaglutide Wegovy et le médicament contenant du liraglutide Saxenda sont autorisés pour la perte de poids, ainsi que l’alimentation et l’activité physique », a déclaré l’EMA.

« L’examen est effectué dans le cadre d’une procédure de signal soulevée par l’Agence islandaise des médicaments à la suite de trois rapports de cas », a déclaré l’EMA. « Un signal est une information sur un événement indésirable nouveau ou connu qui est potentiellement causé par un médicament et qui justifie une enquête plus approfondie. »

L’Agence européenne des médicaments a annoncé lundi qu’elle entreprendrait un examen d’un certain nombre de médicaments utilisés pour traiter l’obésité et le diabète après qu’il a été signalé que certains patients avaient des pensées suicidaires ou d’automutilation.

Dans une déclaration envoyée à CNBC, Novo Nordisk a déclaré: « La sécurité des patients est une priorité absolue pour Novo Nordisk, et nous prenons très au sérieux tous les rapports sur les événements indésirables liés à l’utilisation de nos médicaments. »

« Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont utilisés pour traiter le diabète de type 2 depuis plus de 15 ans et pour le traitement de l’obésité depuis 8 ans, y compris les produits Novo Nordisk tels que le sémaglutide et le liraglutide qui sont sur le marché depuis plus de 10 ans », il a ajouté.

« Les données de sécurité recueillies à partir de grands programmes d’essais cliniques et de la surveillance post-commercialisation n’ont pas démontré d’association causale entre le sémaglutide ou le liraglutide et les pensées suicidaires et autodestructrices. »

L’entreprise a déclaré qu’elle « effectuait une surveillance continue des données des essais cliniques en cours et de l’utilisation réelle de ses produits et collaborait étroitement avec les autorités pour assurer la sécurité des patients et des informations adéquates aux professionnels de la santé ».

« EMA surveille en permanence les signaux de sécurité, tout comme Novo Nordisk », a-t-il déclaré. « Novo Nordisk reste confiant dans le profil bénéfice-risque des produits et reste déterminé à assurer la sécurité des patients. »

Si vous avez des pensées suicidaires, contactez le Ligne de vie suicide et crise aux États-Unis à 988 ou le Samaritains au Royaume-Uni au 116 123.