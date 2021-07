Le régulateur européen des médicaments répertorie les troubles neurologiques rares comme effet secondaire potentiel du jab Covid de Janssen

Le GRBS est un trouble neurologique rare causé par le système immunitaire du corps qui endommage les cellules nerveuses, provoquant une paralysie dans les cas les plus gravement touchés. La plupart des personnes atteintes de la maladie s’en remettent complètement.

L’EMA a déclaré jeudi que son comité de sécurité, le Comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance (PRAC), a établi à partir des preuves fournies et des cas signalés à ce jour qu’il existe une relation de causalité entre le vaccin Janssen Covid et le GBS, bien qu’il s’agisse d’un côté très rare effet.

Même si l’EMA estime que le SGB devrait être répertorié comme un effet secondaire très rare du médicament, l’agence a clairement indiqué qu’elle pensait toujours que les avantages du vaccin Covid l’emportent sur les risques.

L’EMA a évalué le risque potentiel de la maladie après 108 cas et un décès a été signalé parmi les 21 millions de personnes qui ont reçu le vaccin Janssen jusqu’à présent. Malgré le faible niveau de risque, l’EMA a déclaré que les responsables de la santé devraient être conscients de la menace potentielle, en s’assurant qu’ils sont attentifs à ses symptômes afin que toute personne affectée puisse être diagnostiquée tôt.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a récemment publié un avertissement similaire indiquant qu’il existe un léger risque de SGB, après avoir évalué les rapports d’environ 100 cas préliminaires du trouble chez les 12,8 millions d’Américains qui ont reçu le vaccin Janssen Covid. Quoi qu’il en soit, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis notent dans leurs directives sur le jab que le vaccin a « haute efficacité pour prévenir l’hospitalisation et le décès chez les personnes qui sont tombées malades », ajoutant que lors de ses essais cliniques « personne qui a contracté le COVID-19 au moins quatre semaines après avoir reçu le vaccin J&J/Janssen n’a dû être hospitalisé. »

