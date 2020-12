Une réunion visant à évaluer les données pour l’approbation du vaccin Covid-19 de Pfizer doit se tenir une semaine plus tôt que prévu, a déclaré le régulateur de l’UE, alors que le vaccin devrait être déployé dans le bloc des 27 pays avant Noël.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mardi qu’elle avait avancé la réunion de son comité des médicaments à usage humain (CHMP) du 29 au 21 décembre.

Le régulateur a déclaré qu’il avait pris la décision après avoir reçu des données supplémentaires de Pfizer, mais a souligné que l’approbation du vaccin dépendait de la «Une évaluation solide et complète de [its] qualité, sécurité et efficacité. »

L’agence des médicaments a également déclaré qu’une fois que le comité aurait recommandé l’autorisation, la Commission européenne (CE) « voie rapide » son processus décisionnel afin d’autoriser le jab dans toute l’UE et l’Espace économique européen (EEE) en quelques jours.

La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a salué cette décision et a déclaré dans un tweet qu’il était probable que les premiers citoyens de l’UE seraient vaccinés avant la fin de 2020.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a décrit la décision comme « bonnes nouvelles » après avoir déjà dit aux journalistes: «Notre objectif est une approbation avant Noël. Nous voulons continuer à vacciner cette année. »

Son homologue italien, Roberto Speranza, a également déclaré mardi qu’il espérait que l’EMA pourrait approuver le jab Pfizer plus tôt que prévu, afin qu’il puisse être déployé dans les pays de l’UE. « Dès que possible. »

Le vaccin, développé conjointement par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’allemand BioNTech, est déjà administré dans une poignée de pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, qui a été le premier État à l’approuver.

L’EMA avait précédemment déclaré qu’elle poursuivait une licence conditionnelle d’un an pour le vaccin, par opposition aux autorisations d’utilisation d’urgence accordées par les régulateurs aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, qui ne nécessitent pas de licence.

«Bien que la vitesse soit essentielle, la sécurité est notre priorité numéro un», Le patron de l’EMA, Emer Cooke, a déclaré la semaine dernière.

