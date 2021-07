Le régulateur européen des médicaments exhorte les gens à donner suite à la deuxième dose de vaccin Covid alors que la variante Delta continue d’augmenter en Europe

Dans un communiqué de presse mercredi, l’EMA a déclaré que la prévalence croissante de la variante Delta dans les pays du bloc avait renforcé l’importance pour les personnes de recevoir leur deuxième dose de Covid-19 pour assurer une protection maximale.

« Les preuves préliminaires suggèrent que les deux doses d’un vaccin Covid-19 à deux doses comme [Pfizer’s] Commune, [Moderna’s] Spikevax ou [AstraZeneca’s] Vaxzevria sont nécessaires pour fournir une protection adéquate contre la variante Delta », le communiqué indique, ajoutant que la nouvelle souche peut également être liée à une augmentation des hospitalisations.

Selon l’EMA et le tracker du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, il existe encore 10 pays de l’UE/EEE où 30% ou plus de la population âgée de plus de 80 ans n’a pas encore terminé le programme de vaccination recommandé. À l’exception du vaccin Johnson & Johnson, qui n’a pas été utilisé aussi largement, tous les autres vaccins sont administrés en deux doses.

Dans d’autres déclarations mercredi, l’EMA a fourni des mises à jour sur la sécurité et l’efficacité des vaccins Covid-19 qu’elle a approuvés pour une utilisation dans l’UE. Suite à l’annonce de mardi selon laquelle l’agence enquêterait sur un avertissement américain concernant des cas de syndrome de Guillain-Barré associés au vaccin Johnson & Johnson, l’EMA a déclaré avoir isolé 15 cas potentiellement liés dans l’UE. Cependant, il a déclaré qu’il ne pouvait ni confirmer ni exclure une relation de causalité.

Lundi, les autorités sanitaires américaines ont mis en garde contre un lien possible entre le vaccin à injection unique et la maladie nerveuse rare. Sur 100 rapports préliminaires, 95 étaient des cas graves nécessitant une hospitalisation, et un décès a été signalé.

L’EMA a également déclaré avoir conclu une enquête sur neuf cas de thrombocytopénie immunitaire qui ont été « peut-être lié » au vaccin Moderna largement utilisé, mais, encore une fois, il n’y avait pas de relation causale claire.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!