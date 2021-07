Le régulateur européen des médicaments demande instamment que la maladie cardiaque soit ajoutée à la liste des effets secondaires potentiels des vaccins à ARNm Covid

L’EMA a publié vendredi ses conclusions selon lesquelles il existe un risque d’inflammation cardiaque – myocardite et péricardite – suite à l’administration de vaccins à ARNm Covid lors des faits saillants de la réunion du comité d’évaluation des risques, l’organisme appelant à faire connaître les effets secondaires. au public.

L’EMA avait mené un examen complet de 164 cas de myocardite dans l’Espace économique européen (EEE), ainsi que 157 cas de péricardite suite à l’utilisation de Pfizer et Moderna.

Cependant, selon l’organisme de réglementation des médicaments, ces cas ne représentent qu’un nombre infime, puisque quelque 200 millions de doses de ces deux vaccins à ARNm ont été administrées dans l’EEE depuis fin mai.

L’EMA n’est pas la seule à signaler des cas de myocardite et de péricardite, car les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont constaté que depuis avril 2021, il y a eu plus d’un millier d’incidences d’inflammation du cœur après inoculation avec les vaccins à ARNm dans le pays. Ces rapports provenaient le plus souvent de jeunes – avec certains cas chez des adolescents de moins de 16 ans.

Les deux affections sont des inflammations du cœur, avec une myocardite affectant le muscle et une péricardite la paroi externe. Les symptômes sont généralement un essoufflement, des palpitations cardiaques irrégulières et des douleurs thoraciques.

