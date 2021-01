Le régulateur européen des médicaments approuve la vaccination Moderna Covid-19

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin Covid-19 développé par la société de biotechnologie américaine Moderna pour une utilisation dans toute l’UE, ce qui en fait le deuxième vaccin à avoir donné le feu vert à travers le bloc des 27 pays jusqu’à présent dans la pandémie.

Le régulateur pharmaceutique de l’UE a recommandé d’accorder au vaccin une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 ans et plus, selon un communiqué publié mardi par l’agence.

Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA, a décrit le vaccin comme «Un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle», ajoutant que le travail du régulateur «Toujours être guidé par les preuves scientifiques.»

Pour parvenir à sa décision sur le Moderna jab, l’EMA a mené un essai clinique impliquant environ 30 000 personnes, dont la moitié ont reçu des injections factices, tandis que l’autre moitié a reçu le vaccin.

L’essai a abouti à une réduction de 94,1% du nombre de cas symptomatiques de Covid-19 chez les personnes ayant reçu le vaccin, tandis que le jab a montré une efficacité de 90,9% chez les participants à risque de Covid-19 sévère, a déclaré l’EMA.

Le vaccin Covid-19 développé conjointement par Pfizer et BioNTech a été le premier à être approuvé dans l’UE en décembre, plus de deux semaines après avoir reçu le feu vert au Royaume-Uni et une semaine après l’autorisation américaine.

Les pays ont beaucoup différé en ce qui concerne les schémas posologiques pour le vaccin Pfizer, y compris le Royaume-Uni, où les responsables de la santé ont déclaré que les deuxièmes injections du vaccin pourraient être administrées jusqu’à 12 semaines après la première. Ceci est contraire aux 21-28 jours entre les doses recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé et les 21 jours demandés par Pfizer lui-même.

Les chefs de la santé danois ont déclaré que les habitants recevraient leurs deuxièmes doses du vaccin Pfizer jusqu’à six semaines après la première, selon les directives de l’EMA, tandis que les responsables allemands envisagent de demander un examen indépendant des secondes doses au-delà de la limite maximale de 42 jours de l’UE. .

L’EMA procède actuellement à des examens continus du vaccin Covid-19 développé par l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments AstraZeneca, qui est déjà administré au Royaume-Uni, mais qui pourrait encore prendre des semaines avant d’être approuvé par l’UE.

