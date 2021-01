L’agence européenne de la sécurité aérienne a autorisé une version modifiée du Boeing 737 Max à revenir dans le ciel après presque deux ans de mise au sol.

« Nous sommes convaincus que l’avion est sûr, ce qui est la condition préalable pour donner notre approbation », a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne.

« Mais nous continuerons de surveiller de près les opérations du 737 MAX pendant que l’avion reprendra le service. »

Ky a déclaré que la décision avait été prise indépendamment de Boeing et de la Federal Aviation Administration des États-Unis. L’agence européenne a réalisé ses « propres essais en vol et sessions de simulation », a-t-il ajouté.

L’agence aéronautique britannique a autorisé l’avion à voler à nouveau peu de temps après l’autorisation européenne.

« Le travail international visant à ramener le Boeing 737 MAX dans les airs a été le projet le plus vaste de ce type jamais entrepris dans l’aviation civile et montre à quel point la coopération entre les États et les régulateurs est importante pour le maintien de la sécurité », a déclaré Richard Moriarty, UK Civil. Directeur général de l’Autorité de l’aviation.

L’agence aéronautique européenne a mandaté « un ensemble de mises à niveau logicielles, de retouches du fonctionnement électrique, de contrôles de maintenance, de mises à jour du manuel d’exploitation et de formation des équipages qui permettront à l’avion de voler en toute sécurité dans les cieux européens ».

L’avion a été immobilisé en mars 2019 à la suite de deux accidents mortels à cinq mois d’intervalle. Un accident d’avion Lion Air en octobre 2018 et un accident d’Ethiopian Airlines en mars 2019 ont tué 346 personnes.

Ils ont déterminé que la cause de l’accident était un défaut de conception dans le système de commande de vol appelé système d’augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS).

Le système s’activerait selon un sens, poussant le nez de l’avion vers le bas.

« Dans les deux accidents, les pilotes ont finalement perdu le contrôle de leur avion, entraînant un crash avec une perte totale de l’avion », a déclaré l’agence européenne.

L’avion a été autorisé à voler dans le ciel américain à la fin de l’année dernière, effectuant son premier vol passager en décembre.