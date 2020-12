L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché (SAMR) a annoncé que le pays augmentera les exigences d’inspection des produits biologiques, y compris les vaccins, avant qu’ils ne puissent être exportés ou importés.

Le SAMR est responsable de la réglementation complète du marché dans le pays, de la rédaction et du suivi des lois et des règles pour garantir la qualité des aliments, de l’énergie et de la stratégie de normalisation. Sur son site Web, l’organisation a déclaré que les lignes directrices entreraient en vigueur le 1er mars 2021, ajoutant de nouvelles mesures qui obligent les individus au niveau provincial à enquêter sur toute faille potentielle dans la qualité des produits dans le processus de fabrication.

La Chine ayant cinq vaccins Covid-19 dans les phases finales d’approbation par l’État, toute limitation de la capacité des pays à accéder à ces vaccins pourrait avoir un impact important sur la réponse mondiale à la pandémie. La date limite pour laquelle tous les vaccins chinois seront prêts pour la distribution n’est pas encore connue. Cependant, les lignes directrices contiennent une disposition qui permettra au SAMR de lever ces restrictions pour les épidémies de maladies infectieuses ou d’autres urgences.

Les nouvelles mesures du SAMR ont été annoncées peu de temps après l’adoption par la Chine de la loi sur le contrôle des exportations de la République populaire de Chine qui, une fois qu’elle sera entrée en vigueur, établira un cadre pour restreindre les exportations de produits militaires ou biologiques, chimiques, de missiles ou nucléaires. La technologie. La loi est conçue pour permettre à Pékin d’avoir une meilleure coordination sur les marchandises qui quittent le pays, en veillant à ce qu’ils maintiennent une liste d’importateurs, étendent la réglementation sur les marchandises et incluent des licences pour les marchandises.

