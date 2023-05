Le régulateur doit décider de la licence Go First et pose des questions clés à la compagnie aérienne

Le régulateur de l’aviation DGCA a publié lundi un avis de justification au transporteur à budget en difficulté Go First « pour son incapacité à poursuivre l’exploitation du service de manière sûre, efficace et fiable », et lui a ordonné d’arrêter immédiatement les réservations et la vente de billets directement ou indirectement jusqu’à nouvel ordre.

L’opérateur aérien a été invité à soumettre sa réponse dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, sur la base de laquelle une décision sur le maintien de son certificat de transporteur aérien (AOC) sera prise.

Auparavant, la compagnie aérienne avait suspendu la vente de billets jusqu’au 15 mai et annulé des vols jusqu’au 12 mai.

La compagnie aérienne appartenant au groupe Wadia, anciennement connue sous le nom de GoAir, a déposé un plaidoyer de procédure de résolution volontaire de l’insolvabilité devant le National Company Law Tribunal (NCLT), qui a réservé son ordonnance.

L’appel vise à restructurer la dette et le passif de la compagnie aérienne, qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19.

Le premier effondrement d’une grande compagnie aérienne depuis 2019 souligne la concurrence féroce dans un secteur dominé par IndiGo et la récente fusion d’Air India et de Vistara sous le conglomérat Tata.

La compagnie aérienne a déclaré dans un tweet qu’elle rembourserait intégralement le mode de paiement d’origine pour les vols annulés.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle devait interrompre ses vols « en raison du nombre toujours croissant de moteurs défaillants fournis par P&W International Aero Engines, ce qui a obligé Go First à immobiliser 25 avions (50% de sa flotte d’Airbus A320neo) ».

La compagnie aérienne dans le communiqué a déclaré qu’un arbitre de Singapour avait ordonné à P&W de fournir au moins 10 moteurs loués de rechange utilisables d’ici le 27 avril 2023 et 10 moteurs supplémentaires – un par mois – d’ici décembre de cette année. Mais P&W n’a pas suivi l’ordre, a allégué la compagnie aérienne.

« … Cette ordonnance (de l’arbitre) ordonnait à P&W de prendre toutes les mesures raisonnables pour libérer et expédier (les moteurs) sans délai à Go First… », a déclaré la compagnie aérienne. « Si P&W devait se conformer aux ordonnances de la décision de l’arbitre d’urgence, Go First serait en mesure de reprendre ses activités complètes d’ici août à septembre 2023 », a déclaré la compagnie aérienne.

Go First a déclaré que la société aéronautique américaine leur avait dit qu’il n’y avait plus de moteurs de rechange loués disponibles pour que P&W se conforme à la décision de l’arbitre d’urgence.

Répondant à la réclamation, la société américaine a déclaré: « Pratt & Whitney s’engage pour le succès de nos clients aériens, et nous continuons à donner la priorité aux calendriers de livraison pour tous les clients. P&W se conforme à la décision d’arbitrage de mars 2023 concernant Go First. Comme c’est maintenant une question de litige, nous ne commenterons pas davantage. »