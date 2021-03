S’exprimant sur le sujet, responsable d’Ofsted Amanda Spielman mentionné que les enfants ont besoin de temps à passer avec leurs grands-parents et leurs amis et les forcer à passer plus de temps à l’intérieur peut se retourner contre eux après le verrouillage. Selon une déclaration du porte-parole d’Ofqual, les écoles seront mises à disposition avec des conseils détaillés du JCQ, ainsi que le matériel d’évaluation et les descripteurs de notes d’ici la fin de ce mois. La disponibilité du package complet sera là pour pouvoir se préparer.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy