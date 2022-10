Le régulateur de l’UE recommande d’autoriser le vaccin contre la dengue de Takeda

Le régulateur de l’UE a déclaré dans un communiqué que le vaccin devrait être autorisé pour toute personne âgée de quatre ans et plus, afin de prévenir les quatre types de dengue. La maladie virale provoque chaque année plus de 390 millions d’infections dans le monde, dont jusqu’à 25 000 décès, principalement chez les enfants.

“Les avantages et l’innocuité du vaccin actuel ont été évalués dans 19 essais cliniques qui ont recruté plus de 27 000 personnes âgées de 15 mois à 60 ans”, a déclaré l’EMA. Des études ont montré que le vaccin de Takeda était efficace à environ 84 % pour empêcher les personnes d’être hospitalisées pour la dengue et à environ 61 % pour arrêter les symptômes quatre ans après avoir été vacciné.

Les effets secondaires les plus fréquemment signalés comprenaient des maux de tête et des douleurs musculaires.

Il n’existe aucun traitement spécifique contre la dengue, qui est l’une des principales causes de maladie grave et de décès dans environ 120 pays d’Amérique latine et d’Asie. Alors qu’environ 80% des infections sont bénignes, les cas graves de la maladie propagée par les moustiques peuvent entraîner des saignements internes, des lésions organiques et la mort.