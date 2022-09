Le régulateur de l’UE autorise les versions modifiées des vaccins COVID

Dans un communiqué publié jeudi, le régulateur européen des médicaments a déclaré que les deux boosters d’ARN messager offraient une protection à la fois contre la version originale de COVID-19 et la sous-variante omicron BA.1, qui a depuis été dépassée à l’échelle mondiale par les sous-variantes omicron ultérieures BA.4 et BA. .5. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 80 % des cas de coronavirus dans le monde sont désormais causés par omicron BA.5.

LONDRES – L’Agence européenne des médicaments a recommandé l’autorisation de deux vaccins contre le coronavirus fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna Inc., modifiés pour inclure une protection contre une première version de la variante omicron.

La décision intervient un jour après que le régulateur américain des médicaments a autorisé les versions mises à jour des vaccins COVID-19 incorporant une protection contre les sous-variantes ultérieures, après avoir déclaré aux produits pharmaceutiques en juin que tout rappel mis à jour doit cibler les versions les plus récentes d’omicron.

Les scientifiques espèrent que les nouveaux rappels déclencheront une forte réponse du système immunitaire pour prévenir non seulement les maladies graves, mais peut-être aussi des infections plus bénignes – un peu comme les vaccins originaux l’ont fait plus tôt dans la pandémie, avant l’émergence de mutants super-contagieux.