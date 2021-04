Alors que le directeur du Conseil national de la santé, Soeren Brostroem, a annoncé la décision, la directrice par intérim de la pharmacovigilance de l’Agence danoise des médicaments, Tanja Erichsen, s’est évanouie et s’est effondrée au sol.

La chute d’Erichsen a déclenché la panique, alors que Brostroem et d’autres officiels se sont précipités pour la surveiller. L’agence des médicaments plus tard annoncé qu’elle avait repris connaissance, mais a été emmenée à l’hôpital pour un examen. Aucune explication n’a été donnée pour son évanouissement.

Le Danemark a été le premier pays au monde à suspendre le déploiement de Vaxzevria d’AstraZeneca tourné en mars, même si un certain nombre d’autres pays ont emboîté le pas, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Le Danemark, cependant, est le premier pays au monde à abandonner définitivement le jab développé anglo-suédois.

«Au milieu d’une épidémie, il a été difficile de poursuivre notre programme de vaccination sans un vaccin efficace et facilement disponible contre Covid-19», Brostroem a déclaré lors de la conférence de presse. « Cependant, nous avons d’autres vaccins à notre disposition et l’épidémie est actuellement sous contrôle. »

La suspension devrait repousser le calendrier de vaccination du pays de « quelques semaines, » selon un rapport du radiodiffuseur danois TV2.

Le Danemark a commencé les vaccinations en décembre et a à ce jour approuvé quatre vaccins – d’AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer / BioNTech. Seuls deux clichés, de Moderna et Pfizer, sont actuellement disponibles pour les Danois, après que Johnson & Johnson a retardé son propre déploiement européen mardi, en raison de plusieurs cas de caillots sanguins signalés aux États-Unis.

