3 actions Monster Growth qui sont toujours dans la zone d’achat

Les marchés étant généralement en hausse pour le moment – le S&P a augmenté de plus de 9% au cours des 30 derniers jours – les investisseurs examinent de près les actions de croissance. Ce sont les actions qui affichent une appréciation à long terme, avec des rendements pour les investisseurs basés principalement sur les gains de cours des actions. C’est une décision évidente à faire, lorsque l’ambiance dans la rue est haussière. Le corps des analystes professionnels comprend cela et a fouillé le marché pour trouver des actions qui montrent des signes de forte croissance à venir. Ce ne sont pas nécessairement les grands noms, mais ils sont susceptibles d’apporter les rendements qui rendent l’investissement rentable. Selon les analystes de Wall Street, ils ont tous doublé ou plus jusqu’à présent cette année, affichent des cotes d’achat et affichent un potentiel de hausse à deux chiffres.Open Lending Corporation (LPRO) Les Américains adorent leurs voitures – mais le secteur du financement est le véritable moteur des ventes automobiles. croissance. Le financement par prêt permet à la plupart des gens de maximiser leur potentiel d’achat, et Open Lending, basé au Texas, habite ce créneau de prêt depuis 20 ans. La société propose des analyses de prêt, une capacité de décision automatisée, une modélisation des risques et une tarification basée sur les risques pour les prêteurs automobiles. Open Lending est devenu public au NASDAQ l’été dernier, grâce à un accord avec Nebula Acquisition Corporation. Depuis que LPRO est entré en bourse sur les marchés, la valeur de l’action a augmenté de 156%. Cette augmentation provient du fait que les revenus sont passés de 22 millions de dollars au T2 à 29 millions de dollars au T3, un gain de 31%. L’Open Lending optimise ses gains de revenus en ciblant une nouvelle cohorte de clients dans le secteur des prêts automobiles – des clients quasi privilégiés, qui présentent un risque relativement faible selon l’analyse des données, mais qui ne sont pas éligibles aux produits de prêt à taux préférentiel. L’Open Lending aide les sociétés de financement à localiser ces clients – et à leur offrir de meilleurs taux qu’ils n’en ont historiquement reçus. C’est une décision audacieuse dans le secteur des prêts automobiles et, à en juger par les gains de revenus, elle semble porter ses fruits. Joseph Vafi, analyste 5 étoiles chez Canaccord, est impressionné par les débuts d’Open Lending sur le marché et son modèle commercial. Dans l’expérience de cet analyste, il est rare de voir un nouvel entrant sur le marché FinTech être en mesure de gagner seulement quelques nouveaux clients et potentiellement d’accélérer son modèle commercial autant et si rapidement », a déclaré Vafi. «La vraie histoire ici est la vision prospective et le potentiel d’accélération« exceptionnelle »du P&L à l’horizon 2021/2022. Ce point de vue est soutenu par des progrès significatifs avec les clients de la branche de financement automobile OEM. »En examinant le modèle, Vafi poursuit en disant:« La proposition de valeur d’Open Lending va bien au-delà de la simple atténuation des risques de souscription pour étendre la capacité du bilan des prêteurs eux-mêmes. Étant donné que nous estimons que le déploiement de produits de la société en est encore à ses débuts par rapport à un TAM assez important, nous considérons que LPRO est capable de fournir une croissance et une rentabilité de l’EBITDA dans le haut de gamme du groupe de pairs FinTech à moyen terme. son commentaire haussier, Vafi évalue les actions LPRO à un achat et fixe un objectif de cours de 35 $. Cela implique un potentiel de hausse de 28% pour les 12 prochains mois. (Pour voir le bilan de Vafi, cliquez ici) Dans l’ensemble, Wall Street est d’accord avec Vafi sur celui-ci. Le titre a 9 revues récentes, se décomposant à 8 achats et 1 prise, faisant du consensus des analystes ici un achat fort. L’objectif de prix moyen est de 33,11 $, ce qui implique une hausse de 21% sur un an. (Voir l’analyse du stock LPRO sur TipRanks) AdaptHealth (AHCO) Les progrès technologiques ont permis à de nombreux patients souffrant de maladies chroniques de rester à la maison, en utilisant des appareils et des équipements médicaux pour soutenir leur vie régulière – dans leur propre maison. C’est l’une des meilleures caractéristiques que le système médical a développées au cours des dernières décennies et a sans doute eu l’un des impacts les plus positifs sur la qualité de vie des gens. AdaptHealth est un fournisseur d’équipements médicaux, offrant aux patients une gamme d’équipements à domicile via un réseau national de prestataires. L’équipement adaptatif comprend la mobilité, la nutrition, la ventilation, le soin des plaies, etc., tous conçus pour que les patients restent à la maison. Bien que cette approche soit considérée comme l’autonomisation des patients, les soins à domicile réduisent également les coûts pour les fournisseurs de soins médicaux.AdaptHealth a vu ses revenus augmenter tout au long de 2020. Le chiffre d’affaires est passé de 191 millions de dollars au T1 à 232 millions de dollars au T2 à 284 millions de dollars au T3 – en le tout, une augmentation des revenus de 48% au cours des neuf premiers mois de l’année civile. Parallèlement aux gains de revenus, le titre s’est comporté admirablement. Les parts dans AHCO sont en hausse de 210% cette année. AdaptHealth se développe en élargissant son réseau de fournisseurs, et ces derniers mois, la société a réalisé quatre acquisitions. La société a conclu des accords sur AeroCare, Solara Medical Supplies, ActivStyle et Pinnacle Medical Solutions – tous des fournisseurs d’équipements de soins de santé à domicile. L’analyste de la Deutsche Bank, Pito Chickering, apprécie AHCO, décrivant la croissance de l’entreprise depuis le début de l’année comme «une surperformance massive par rapport à la plupart des actions du secteur de la santé». L’analyste estime que « malgré la surperformance depuis le début de l’année, il reste encore beaucoup d’avantages pour AHCO ». Chickering écrit, « [We] croient qu’une croissance organique de base de 8 à 10% se composera tout au long de l’année, ainsi qu’un bon bilan et des flux de trésorerie disponibles qui permettraient de conclure des transactions supplémentaires. En fin de compte, nous pensons que les multiples pourraient s’étendre dans la gamme de produits de santé à domicile. « Dans l’ensemble, Chickering a une cote d’achat sur les actions AHCO, et son objectif de cours de 47 $ implique une hausse de près de 39% par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir l’historique de Chickering, cliquez ici). Le consensus des analystes Strong Buy sur AHCO est unanime, sur la base de 7 revues Buy récentes. Les actions se vendent à 33,79 $, et l’objectif de prix moyen de 40,93 $ suggère une marge de croissance de 21% en 2021. (Voir l’analyse des actions AHCO sur TipRanks) Camping World Holdings (CWH) Le dernier stock de notre liste est une entreprise de fournitures de camping, en particulier un détaillant de VR et d’équipements connexes. Camping World Holdings détient la plus grande part de ce créneau et a vu son activité se développer pendant la crise des coronavirus – le camping-car est un mode de loisir viable et socialement cohérent à cette époque. Le réseau de l’entreprise, qui comprend plus de 200 points de vente, est réparti dans 36 États. La CFS a connu une croissance régulière tant au niveau du haut que du bas au cours de cette année pandémique. ere 1,03 milliard de dollars au premier trimestre; ils ont atteint 1,68 milliard de dollars au troisième trimestre. Les bénéfices, qui affichaient une perte de 11 cents au premier trimestre, ont atteint un impressionnant 1,44 $ par action au troisième. La valeur de l’action a reflété les bénéfices. Alors que la société a connu une baisse au premier trimestre, pendant le krach boursier de mi-hiver lorsque le coronavirus a provoqué des fermetures économiques, l’action s’est plus que complètement rétablie. Les actions de CWH se négocient désormais à 111% depuis le début de l’année. Couvrant cette action pour JPMorgan, l’analyste Ryan Brinkman déclare: « [S]Les vents favorables de la demande structurelle par rapport aux consommateurs qui cherchent à voyager de manière à éviter la contraction du COVID-19 semblent devoir continuer à dépasser largement les vents contraires cycliques qui affectent la demande sur de nombreux autres marchés finaux. Cette demande croissante, associée à l’amélioration de l’exécution de la société qui a abouti à une performance de l’EBITDA au deuxième trimestre, apaise les préoccupations antérieures relatives à l’exécution et à l’effet de levier. »L’objectif de prix de 45 $ de Brinkman pour CWH suggère une croissance de 50% dans l’année à venir et soutient sa surpondération (c.-à-d. ) évaluation. (Pour regarder les antécédents de Brinkman, cliquez ici) Dans l’ensemble, les revues d’analystes presque également réparties – 2 Buy et 3 Hold – font de la vue du consensus ici un achat modéré. Les actions de CWH sont au prix de 30,10 $ et ont un objectif de cours moyen de 38,40 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 28% pour les 12 prochains mois. 