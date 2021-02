L’Ofcom, l’organisme de réglementation des communications du Royaume-Uni, a révoqué la licence du China Global Television Network (CGTN) pour pouvoir diffuser en Grande-Bretagne au milieu des préoccupations de contrôle politique.

Cette décision fait suite à une enquête menée par l’organisme de réglementation sur le titulaire de la licence, Star China Media Ltd, qui a conclu qu’il n’exerçait pas de contrôle éditorial sur la branche anglophone de la chaîne de télévision publique chinoise, China Central Television (CCTV).

En tant que telle, la société n’a pas satisfait à l’exigence légale de détenir une licence, a déclaré Ofcom.

En outre, les efforts de transfert de la licence à CCTV ont également été limités par le régulateur britannique. Le média chinois n’est pas autorisé à détenir une licence en raison de son affiliation avec le Parti communiste chinois (PCC).

Les lois britanniques sur la radiodiffusion interdisent aux organismes politiques ou aux organisations ayant des liens politiques de détenir une licence de radiodiffusion au Royaume-Uni.

Un porte-parole d’Ofcom a déclaré: « Notre enquête a montré que la licence de China Global Television Network est détenue par une entité qui n’a aucun contrôle éditorial sur ses programmes. Nous ne sommes pas en mesure d’approuver la demande de transfert de la licence à China Global Television Network Corporation car il est finalement contrôlé par le Parti communiste chinois, ce qui n’est pas autorisé par la loi britannique sur la radiodiffusion.

« Nous avons fourni à CGTN de nombreuses opportunités de se mettre en conformité, mais ce n’est pas le cas. Nous considérons maintenant qu’il est approprié de retirer la licence de diffusion de CGTN au Royaume-Uni. »

L’opération britannique basée à Londres est la troisième base de CGTN hors de Chine après l’ouverture de bureaux à Washington DC et à Nairobi.

Répondant à la décision de l’Ofcom, le secrétaire d’État fantôme chargé du numérique, des médias culturels et des sports, Jo Stevens, a déclaré: «Trop souvent, les chaînes de télévision gérées par des États étrangers ont violé de façon flagrante le code de la radiodiffusion et les conclusions contre CGTN sont accablantes.

« L’Ofcom a eu raison d’agir conformément à son devoir de s’assurer que ceux qui détiennent une licence pour diffuser dans ce pays sont aptes et appropriés ».

En 2020, il a été constaté que le diffuseur avait enfreint les règles d’impartialité dans sa couverture des manifestations à Hong Kong. L’Ofcom a également confirmé les plaintes concernant la chaîne pour violation de ses règles d’équité et de confidentialité après avoir diffusé une confession présumée forcée du citoyen britannique Peter Humphrey et de son épouse.

Le régulateur avait menacé de sanctions pour les infractions, ce qu’il peut légalement continuer à poursuivre même après que CGTN cesse de détenir sa licence.

« La CGTN est importante pour la puissance douce de la Chine en Europe »

Dans un communiqué, le groupe de défense des droits humains Safeguard Defenders, qui a déposé une plainte officielle auprès de l’Ofcom au sujet de CGTN, a déclaré: « La décision de l’Ofcom envoie un signal fort que la réglementation britannique s’applique également à tous, et fait suite à une décision similaire contre la télévision d’État iranienne de nombreuses années. arrière.

« Il est également susceptible de créer un précédent pour l’application stricte des règles concernant la propriété et le contrôle des licences par les partis politiques, un problème qui, à notre connaissance, n’a jamais été testé auparavant ».

Safeguard Defenders, une organisation qui vise à promouvoir l’état de droit en Asie, attend de la Chine qu’elle réponde «durement» à ce qu’elle considère comme son soft power à l’étranger étant restreint par la décision de l’Ofcom.

« On ne soulignera jamais assez l’importance de la CGTN dans l’expansion planifiée du soft power et de l’influence des PCC en Europe, qui avec la détérioration des relations avec les États-Unis n’a fait que devenir plus importante », ajoute le communiqué.

« Alors que CCTV et CGTN planifient leur futur nouveau siège, probablement à Bruxelles, cela entraînera de graves perturbations dans les opérations d’influence de la télévision chinoise en Europe.

« Pire encore, pour CGTN, la décision de l’Ofcom pourrait attirer l’attention sur un type de violation qui est passé largement inaperçu et pourrait inciter d’autres régulateurs de télévision à examiner de plus près les opérations de CCTV et CGTN dans d’autres juridictions. »

Et le numérique?

Il n’est pas clair si la décision de l’Ofcom – que le régulateur a confirmée à Euronews ne s’applique qu’à la capacité de CGTN à diffuser sur sa chaîne d’information par satellite et non sur son service de streaming en ligne – aura un impact considérable sur ses opérations numériques.

«Il est vrai que la vidéosurveillance, par exemple, qui diffuse beaucoup plus de confessions et d’autres formes de diffusion allant à l’encontre des normes britanniques, a toujours pu diffuser via IP et en ligne. CGTN pourra également continuer, même après cela », A déclaré à Euronews Peter Dahlin, directeur de Safeguard Defenders.

«Le Royaume-Uni possède le système de réglementation télévisuelle le plus robuste d’Europe, mais il est toujours obsolète et donc sujet aux violations et au contournement.

« Néanmoins, le véritable pouvoir derrière cette décision réside davantage dans l’appel au réveil à travers l’Europe sur ces types de violations généralisées de la radiodiffusion, et si d’autres organismes de réglementation pourraient commencer à prendre des actions / enquêtes similaires, ce qui a fait défaut dans le passé ».