Le régulateur britannique Ofcom peut-il contrôler Netflix et Disney + ?

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’Ofcom ne décide de peser sur les services de streaming, et très bientôt des réglementations standardisées pour Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video seront proposées par le gouvernement britannique.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour les sociétés de streaming et le contenu qu’elles produisent pour un public mondial ? Jusqu’à présent, les subtilités de la réglementation sont pour la plupart secrètes – mais nous savons certaines choses.

Le gouvernement estime qu’il y a un décalage entre la télévision diffusée et les plateformes de streaming, qui ont « des poches profondes et ne sont en grande partie pas réglementées, les laissant libres d’imposer leur interprétation de la vie britannique ».

Tous les détails devraient être présentés dans un livre blanc du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, qui sera publié dans les prochains mois.

Il semble que le déclencheur pour faire avancer cela soit venu après que le secrétaire à la Culture Oliver Dowden se soit plaint que le drame monarchique The Crown devrait avoir un avis au début pour préciser que le spectacle est une fiction et ne reflète pas les événements réels de la famille royale.







Netflix a publié une déclaration officielle à ce sujet, qui a été rapportée pour la première fois dans le Mail Online : « Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame – et nous sommes convaincus que nos membres comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques.

Mais que ferait l’Ofcom s’il avait son mot à dire dans les services de streaming, et plus important encore, est-il même possible que ce bouleversement de la loi sur la radiodiffusion se fasse pleinement ?

L’Ofcom réglemente les communications quotidiennes au Royaume-Uni, y compris la télévision, Internet, les lignes téléphoniques et la radio. Dans le contexte des services de streaming, il s’agit d’un organisme indépendant qui veille à ce que « les téléspectateurs et les auditeurs soient protégés contre les contenus préjudiciables ou offensants à la télévision, à la radio et à la demande », selon le site officiel.

Les téléspectateurs peuvent déposer des plaintes auprès de l’Ofcom, ce qui peut entraîner des sanctions, notamment des amendes, le contenu non diffusé à nouveau, des avertissements ajoutés aux émissions et même donner à l’organisme le pouvoir de révoquer ou de raccourcir les licences.

À titre d’exemple, plus récemment, plus de 6 000 plaintes ont été envoyées à la BBC après que des images bouleversantes du joueur de football danois Christian Eriksen recevant la RCP aient été diffusées lors d’un match de l’Euro 2020.

En réponse, la BBC n’a pas répété les images – à l’origine syndiquées à partir d’une émission de l’UEFA – ni partagé d’images sur ses chaînes sociales. Cependant, une éventuelle enquête reste en cours.







Compte tenu de la part d’audience des services de streaming par rapport à la télévision diffusée, il n’est pas étonnant qu’il existe des arguments pour les mettre sur un pied d’égalité. Le FT rapporte qu’une étude de l’Ofcom a montré qu’en 2020, les inscriptions aux plateformes de streaming ont augmenté de 12 millions et le temps de visionnage a doublé.

En comparaison, la diffusion télévisée a fortement chuté – en particulier lorsque les restrictions COVID ont été assouplies pour la première fois en juin 2020. Bien sûr, l’absence de sport en direct et d’autres émissions de téléréalité populaires telles que Love Island y aura joué un rôle – il sera intéressant de voir comment le rapport 2021 prend forme.

Néanmoins, il est loin l’époque où les plus grands rivaux d’ITV et de la BBC sont l’un l’autre. Netflix, Disney et Amazon représentent tous des menaces plus importantes pour les diffuseurs britanniques.

La demande est également liée à une autre demande du gouvernement: que les grandes sociétés de VOD partagent les chiffres d’audience des émissions provenant de la télévision britannique telles que Fleabag ou The Great British Bake Off (via Deadline).

Si la télévision britannique représente une bonne partie du contenu des services de streaming, alors l’argument est que tous les programmes devraient être placés sous le même microscope. Ces règlements aideront à normaliser le contenu à travers le pays. Du moins, en théorie.







Actuellement, tous les services de streaming ne fonctionnent pas selon les directives de l’Ofcom. Le siège européen de Netflix se trouve aux Pays-Bas, il ne respecte donc actuellement que les régulateurs néerlandais – Commissariaat voor de Media. Si l’Ofcom doit également avoir son mot à dire sur les contenus produits, il peut y avoir des conflits entre les différentes instances internationales.

Ceux qui ont des sièges sociaux au Royaume-Uni relèvent de lois différentes, mais ce ne sont pas les mêmes normes que celles de la BBC et d’ITV. Radio Times a rapporté que même si Jeremy Clarkson avait appris qu’il avait reçu des plaintes pour The Grand Tour, il n’en avait jamais été informé par Amazon et ne l’avait découvert que via les tabloïds.

Le problème est que la plupart des services de streaming servent un public mondial. Par conséquent, si l’Ofcom doit réglementer les programmes sur ces plates-formes, les changements apportés pourraient signifier que les téléspectateurs britanniques vivent des expériences différentes de celles des autres pays.

Les scénarios possibles incluent les clauses de non-responsabilité sur les émissions, les classes d’âge décidées par l’Ofcom, les retards dans la publication du contenu sur les versions britanniques des plateformes de streaming lorsque des modifications doivent être apportées et, dans le cas le plus extrême, les émissions entièrement omises pour le public britannique.

City AM rapporte que les règles de l’Ofcom sur l’exactitude et l’impartialité pourraient également entrer en conflit avec les documentaires sensationnels de Netflix tels que Seaspiracy.







Alors que la loi de l’Ofcom s’applique principalement aux actualités et aux actualités, des allégations et citations trompeuses sorties de leur contexte sur des problèmes mondiaux tels que l’environnement pourraient relever de cette compétence – et en tant que telles, des mesures pourraient être prises contre des programmes comme celui-ci.

Netflix a supprimé du contenu dans le passé (via iNews), après que d’autres organismes internationaux se soient plaints que certaines émissions comprenaient la promotion de théories du complot et de fausses allégations médicales.

Cependant, il existe des facteurs qui pourraient empêcher cette réglementation d’avoir un impact significatif. D’une part, le contenu en streaming n’est pas diffusé en direct, il y a donc déjà beaucoup plus de contrôle sur la façon dont le contenu est organisé pour le public à la maison. Cela signifie également que la sanction « pas de répétition » de l’Ofcom ne s’applique pas vraiment.

Stephen Armstrong de The Telegraph estime que la supervision des sociétés de streaming par l’Ofcom est un exercice inutile. Il soutient que les amendes sont insignifiantes par rapport aux budgets comme Netflix et n’ajouteront pas vraiment de poids ou d’impact sur les décisions créatives prises pour les émissions sur ces plateformes.

Armstrong soutient également que ces plans pourraient être un moyen de forcer davantage de studios et de diffuseurs britanniques à conclure des accords avec des services de streaming. Si un programme a déjà été créé pour la télévision britannique, Netflix n’aura pas à se soucier de le modifier pour le public britannique.

Il reste à voir comment le gouvernement britannique prévoit d’appliquer des sanctions sur les plateformes de streaming et si ces plans proposés seront promulgués. S’ils le font, cela pourrait être un grand bouleversement pour le Royaume-Uni.

Bien sûr, si dans le scénario le plus drastique certains programmes sont supprimés, il y a toujours des VPN.

Ce que je regarde cette semaine

Je suis un peu en retard dans le train de battage médiatique de la sitcom Mike Schur, mais j’ai trouvé ma nouvelle frénésie comique avec Parks and Recreation – toutes les saisons sont actuellement sur Netflix au Royaume-Uni et sur le service de streaming NBC Peacock aux États-Unis.

Amy Poehler incarne Leslie Knope, une employée du département des parcs de Pawnee, dans l’Indiana. Elle a de grands rêves pour aider à transformer et à améliorer sa ville natale – mais elle doit d’abord surmonter toutes les formalités administratives et les citoyens curieux du gouvernement, avec l’aide de ses collègues inadaptés.